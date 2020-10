UNE

straZeneca a réorganisé son portefeuille de médicaments aujourd’hui avec un accord de 400 millions de dollars américains vendant les droits commerciaux de son médicament contre l’insuffisance cardiaque et l’hypertension.

L’accord avec l’allemand Cheplapharm pour Atacand et Atacand Plus couvre plus de 70 pays et permet à Astra de se concentrer sur les nouveaux médicaments dans ses principaux domaines thérapeutiques.

Astra continuera à fabriquer et à fournir le médicament pendant une période de transition de trois ans.

Cheplapharm détient déjà les droits sur Atacand en Europe, l’accord d’aujourd’hui garantissant l’accès continu des patients dans des pays comme le Canada, le Brésil et l’Australie.

en relation

Ruud Dobber d’Astra, vice-président exécutif de BioPharmaceuticals, a déclaré: “Cet accord fait partie de notre stratégie de gestion prudente des médicaments matures, permettant un réinvestissement dans nos principaux domaines thérapeutiques pour apporter de nouveaux médicaments innovants aux patients.”

Cheplapharm paiera un montant initial de 250 millions de dollars et le reste au cours du premier semestre de l’année prochaine.

La société Astra, basée à Cambridge, a développé Atacand en partenariat avec Takeda Pharmaceutical, chaque société ayant des droits exclusifs dans certains pays. L’an dernier, les médicaments ont généré des ventes de 148 millions de dollars et des bénéfices de 89 millions de dollars dans les pays couverts par l’accord d’aujourd’hui.