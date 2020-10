Les Astros de Houston et les Rays de Tampa Bay se sont affrontés samedi soir dans le septième match de la série de championnats de la Ligue américaine. Le gagnant gagnerait la série et passerait à la Série mondiale, et les fans de la MLB ont clairement indiqué qu’ils s’enracinaient contre les Astros. Lorsque la franchise basée au Texas a perdu, les utilisateurs de Twitter ont commencé à montrer leur enthousiasme avec une multitude de commentaires. Plusieurs ont déclaré qu’ils ne regardaient que les séries éliminatoires pour voir les Astros perdre tandis que d’autres se sont dits satisfaits du déroulement de l’ALCS.

La raison des commentaires anti-Astros est que les fans sont toujours mécontents du scandale de la tricherie. L’organisation MLB a remporté la Série mondiale 2017 au milieu d’un énorme scandale de vol de signes. Ils auraient utilisé des caméras pour voler les panneaux et les auraient ensuite communiqués en frappant sur des poubelles. La MLB a depuis imposé des sanctions à l’équipe, mais les fans ont exprimé l’opinion que de simples suspensions et amendes ne suffisaient pas. Ils ont dit qu’ils voulaient que les Astros perdent leur titre.

Honnêtement, c’était encore mieux que de regarder un balayage. Regarder Houston espérer et devenir arrogant juste pour perdre de toute façon est bien plus satisfaisant.

Le résultat de ne pas tricher 😂 pic.twitter.com/CMqD7pEAhh – Hek Martinez (@ hereigo825) 18 octobre 2020

Regarder les astros infidèles perdre !!! 😄😄

J’ai adoré ça !! – ZEUS (@zeusmarko) 18 octobre 2020

Alors que plusieurs fans auraient préféré voir les Astros perdre un balayage 4-0, cela n’a pas eu lieu pendant l’ALCS. Au lieu de cela, l’équipe de Houston a riposté et a ligoté la série, créant de la frustration chez certains fans. Bien que d’autres aient exprimé leur appréciation pour la perte des Astros après être si près de la victoire.

Eh bien … aussi douloureux que cela ait été de les voir revenir 3 d’affilée, au moins ça rendait plus agréable de les voir perdre. Plus leurs faux espoirs sont élevés, plus cela a dû leur faire mal de perdre … et pour cela, je leur en suis reconnaissant. – Rends-le Astros! (@GiveItBackAstro) 18 octobre 2020

Astros perd, l’Amérique gagne https://t.co/lpMtOGdcx8 – Bolivar Castillo🇩🇴 (@ bolivarcast21) 18 octobre 2020

Il y avait deux thèmes très communs parmi les fans de baseball samedi. Certains ont dit qu’ils étaient heureux de voir les Astros effectuer un retour avant de finalement perdre. D’autres ont dit que regarder les “tricheurs perdre” a rassemblé les Américains.

Revenir de 0-3 pour perdre le match 7. Sweet justice @astros 🖕🏼 – JT Squillante (@BucsJay) 18 octobre 2020

The Cheat’n Astros Lose – les meilleures nouvelles que j’ai entendues toute la semaine !!!!! Les Cheat’n Astros n’ont rien à voir avec le jeu d’après saison – les Rays ont fait une énorme faveur aux fans de la MLB !!! 👏👏👏👏👏👏👏👏 😂😂😂😂😂😂 – A. Robles (@ arobles63) 18 octobre 2020

La MLB aurait-elle dû permettre aux Astros de participer aux séries éliminatoires? De nombreux fans se sont fermement opposés à l’idée. Ils ont exprimé l’opinion que l’équipe aurait dû être interdite en raison du scandale de tricherie.

Assez difficile de le faire sans votre chauve-souris chanceuse. Toute la MLB était heureuse de voir vos fesses perdre. Pas de respect. Ville de la poubelle, joueurs de poubelle, fans de poubelle, organisation de poubelle, ne convient qu’à une poubelle 🗑 🤣😂 pic.twitter.com/8chm2SRhBL – cdizzle (@ cdizzle37138841) 18 octobre 2020

Nous avons seulement regardé pour voir les Astros perdre … Karma bébé !!! – Skyler (@m_sky_oregon) 18 octobre 2020

De nombreux fans de la MLB ont exprimé leur soutien au karma. Ils ont clairement indiqué qu’ils croyaient au jugement basé sur des actions, notamment en ce qui concerne les éliminatoires de la MLB. Plus précisément, de nombreux fans ont déclaré que la défaite des Astros dans le match 7 était une justice karmique pour leur tricherie pendant les World Series.

@astros Nous avons seulement regardé pour vous voir perdre !!! – Skyler (@m_sky_oregon) 18 octobre 2020

Heureux de voir les Astros perdre. Idk si je pouvais les supporter de gagner le WS après tout le baloney. – Donny, s’il te plaît. (@EnigmaticEvil) 18 octobre 2020

Alors que de nombreux fans de la MLB ont eu des problèmes majeurs avec la triche des Astros lors des World Series 2017, d’autres ont exprimé plus d’inquiétude quant à l’attitude des joueurs. Ils ont dit que Carlos Correa n’aurait pas dû se moquer des “haters” lorsque l’équipe a fait les séries éliminatoires. Ils ont qualifié ses commentaires de “baloney” et les ont utilisés comme des raisons encore plus de s’enraciner contre les Astros pendant l’ALCS.

INCROYABLE. Les Astros perdent et ne pourront pas gagner leur première série mondiale 😂 #Astros suce https://t.co/YnyoNLLWXN – Annuler New York Sports (@ NewYorkSportsT3) 18 octobre 2020

Le monde gagne quand le cul infidèle @astros perd !!! https://t.co/9CC4wLp2RB – KASPERS_GHOST (@KASPERS_GHOST) 18 octobre 2020

L’Amérique est actuellement un pays divisé, surtout à l’approche de l’élection présidentielle. Cependant, de nombreuses personnes ont proclamé que le match de samedi rassemblait le pays. Ils ont dit que tout le monde qui regardait voulait voir les Astros perdre, donc le résultat “a réuni tout le monde”. Ils ont déclaré que le baseball avait créé un sentiment d’unité sur Twitter samedi soir, ce que beaucoup pensaient auparavant impossible.

Je pense que nous pouvons tous convenir que lorsque les Astros perdent, l’Amérique gagne. Félicitations à @RaysBaseball pour avoir rejoint la #WorldSeries. Il est temps d’amener les @Dodgers – Kevin Eaton 〽️ (@TheKevinEaton) 18 octobre 2020

Nous ne voulions pas que les Rays gagnent, nous voulons que les Astros perdent. Il y a une différence même si le résultat est le même. Mais maintenant j’encourage les Braves à gagner 5 d’affilée et les Rays à perdre – the_Josh_Freeman (@ JoshFreeman_504) 18 octobre 2020

Lorsque les Rays de Tampa Bay ont affronté les Astros de Houston dans l’ALCS, les utilisateurs de Twitter ont immédiatement commencé à applaudir la franchise de Floride. Ce soutien a surpris certaines personnes, mais les fans avaient une raison très simple de leurs intérêts enracinés. Ils ont proclamé qu’ils ne se souciaient pas des Rayons; ils voulaient juste voir les Astros perdre.

