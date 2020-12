Astuce pour changer l’icône WhatsApp pour une avec un chapeau de Noël | Pixabay

Nous sommes dans les jours de Noël et maintenant dans l’application de WhatsApp vous pouvez modifier le icône pour quelque chose de bien plus Noël Et selon les vacances du mois de décembre, alors prenez note car cette nouvelle astuce vous intéressera sûrement beaucoup.

Après une année si compliquée et pleine de problèmes, Noël est déjà proche et vous pouvez également en faire l’expérience sur WhatsApp avec cette fonction.

Au fur et à mesure que vous le lisez, même si l’application de messagerie rapide sera la plus utilisée pendant ces vacances, il existe une astuce pour pouvoir modifier son icône en fonction de l’occasion.

L’astuce est extrêmement simple, car il suffit de savoir que vous devez télécharger une application tierce pour pouvoir modifier le logo de WhatsApp puis les étapes sont assez simples.

Le but de changer l’icône est de donner cette touche de Noël à vos applications et en fait, vous pouvez également faire de même avec Instagram, Facebook, Messenger, TikTok, Snapchat, entre autres applications.

Il faut se rappeler que l’application que vous allez télécharger pour changer le logo de WhatsApp il est très sécurisé et vous n’aurez pas besoin d’activer des autorisations étranges.

Étapes pour changer le logo WhatsApp en un logo de Noël:

La première chose que vous devez faire est de télécharger l’application “Nova Launcher” sur votre appareil mobile avec le système d’exploitation Android, car malheureusement, jusqu’à présent, cela ne fonctionne pas pour les iPhones. Plus tard, vous choisissez simplement le sujet de votre préférence. Une fois que vous l’avez fait, appuyez simplement sur l’icône WhatsApp pendant environ 2 secondes. Là, une série d’options défilera où vous devez cliquer sur Modifier. Puisque vous êtes à l’intérieur, vous verrez que vous pouvez modifier l’icône et le nom. Cliquez sur le logo WhatsApp et Nova Launcher vous permettra d’accéder à votre galerie. N’oubliez pas d’avoir dans vos photos l’image de “l’icône WhatsApp Noël”, choisissez cette icône et c’est tout.

D’autre part, WhatsApp a récemment averti que dans les mises à jour suivantes, il cessera de fonctionner sur certains mobiles de la marque iPhone, car il a lancé une déclaration faisant référence à une liste de modèles d’appareils mobiles, sous le sceau Apple, qui présenteront des défauts avant le en utilisant l’application ci-dessous.

Et c’est que bien que l’on sache que cette application nous donne la possibilité d’écrire des messages, d’envoyer des GIFS, de passer des appels vidéo et de nombreuses autres options de communication, essentiellement dans n’importe quel coin du monde où il y a un signal Internet, il est également très bien connu que dans Dans les mois à venir, des mises à jour importantes arriveront qui nous permettront de réaliser de nombreuses autres actions, comme la dernière nouveauté: faire des achats à l’aide de l’application.

C’est pour cette raison que les utilisateurs préfèrent utiliser cette application, car elle offre trop et est extrêmement facile à utiliser, même seulement dans les premiers mois de 2020, il a été signalé que WhatsApp Il comptait plus de 2 milliards d’utilisateurs, bien plus que la concurrence, Telegram.

Cependant, malheureusement, certains d’entre eux devront mettre à jour leurs téléphones pour les correctifs suivants et selon un avis de l’application, il ne sera plus compatible avec certains modèles de la marque Apple.

Tout semble indiquer que pour que l’application fonctionne parfaitement sur votre iPhone, il faut qu’elle dispose au minimum de la mise à jour de son système d’exploitation “iOS 9” ou des versions ultérieures de celui-ci.

Donc, si votre appareil mobile ne dispose plus de la mise à jour mentionnée, WhatsApp Il cessera de fonctionner correctement ou sera totalement obsolète, en fait, le premier téléphone portable Apple à cesser d’être compatible avec WhatsApp sera l’iPhone 4, car il précise que cet appareil ne peut pas être mis à jour vers le système d’exploitation iOS 9.

