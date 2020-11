Astuce pour WhatsApp Web, ils cesseront de voir vos conversations! | .

L’application de messagerie instantanée WhatsApp a élargi ses outils et la facilité de manipulation par les utilisateurs, à tel point qu’en plus de profiter de vos conversations sur votre smartphone, vous pouvez maintenant le faire sur votre ordinateur, si à tout moment vous vous posiez des questions ou pensiez qu’il était inconfortable pour d’autres personnes d’être autour pour voir vos conversations, il semble qu’une option a été créée pour que personne ne puisse la voir.

Le lancement de WhatsApp C’était en janvier 2009, cette application mobile a été constamment mise à jour, dans le but d’améliorer la qualité du service et d’offrir aux utilisateurs une manière plus pratique d’échanger avec leurs contacts.

Merci aux mises à jour et Technologies avancées que nous avons apprécié ces dernières années, WhatsApp vous propose non seulement de discuter par texte, mais également d’envoyer des vidéos, des photos, des notes vocales, des liens Internet, des documents, des autocollants et d’autres options qui facilitent et améliorent une conversation pour les utilisateurs du App.

L’une des mises à jour les plus importantes de l’application est peut-être la création de Web WhatsApp, à travers laquelle vous pouvez avoir des conversations sur votre ordinateur, pour les personnes qui travaillent au bureau, cette option facilite leurs conversations, car il est pratiquement également nécessaire d’utiliser WhatsApp au travail ou à l’école est peut-être l’un des tendances qui se poursuivront dans longtemps.

Pour certains utilisateurs de l’application, il est un peu inconfortable pour une autre personne de voir vos conversations privées, cependant, avec cet outil que vous devez installer, vous serez assez surpris car à partir de maintenant personne ne pourra savoir à qui vous parlez et ne pas identifier vos contacts.

Si vous pensez qu’il est un peu difficile de lire l’explication, nous vous présentons une vidéo qui a été partagée sur YouTube intitulée installer “WA Web Plus | Bot pour WhatsApp Web”, elle a été partagée le 20 juin de cette année par Sales with App.

Cet outil est une extension appelée “WA Web Plus”, que vous pouvez télécharger dans Google Chrome, une fois que vous l’avez fait vous devrez l’installer, automatiquement un symbole “+” apparaîtra juste à côté de la barre d’adresse.

WA Web Plus est l’un des meilleurs outils pour automatiser votre Web WhatsApp et générer plus et de meilleures conversations de masse », description de la vidéo.

En continuant avec l’explication plus tard, vous devez accéder au Web WhatsApp à partir de Chrome, puis une fois que vous l’avez fait, vous devez appuyer sur le signe qui vient d’apparaître “+” de WA Web Plus, afin que vous puissiez l’appliquer sur le Web WhatsApp, suivi de ceci Plusieurs fonctions apparaîtront que vous devez sélectionner l’une d’elles est de brouiller les messages récents, de brouiller les noms des contacts et de brouiller les photos des contacts.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce qui va se passer est que vos conversations WhatsApp ils seront flous en d’autres termes, ils seront flous, cela présente de grands avantages, cependant, en même temps, cela présente également un grand inconvénient et c’est qu’au moment de le faire, non seulement les personnes proches de vous ne pourront pas voir vos contacts. Cela vous inclut aussi, donc le seul problème que vous aurez est de deviner quelle conversation est celle de chacun de vos contacts.

On pourrait dire que c’est un double risque, mais si vous voulez avoir de la confidentialité, c’est l’option la plus viable.

Comment l’application lançait constamment de nouvelles mises à jour pour améliorer l’expérience utilisateur, une fois qu’ils ont testé l’application, qui est également externe à l’application, d’autres entreprises se consacrent à améliorer encore plus d’outils différents pour améliorer les conversations, celle que nous avons mentionnée est l’un d’entre eux et comme celui-ci, il y en a d’innombrables autres que vous serez sûrement intéressés à savoir.

