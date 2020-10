Astuce WhatsApp: Lisez le chat depuis votre PC sans que vos contacts ne le sachent | INSTAGRAM

Nous savons très bien que les relations humaines sont quelque chose d’assez compliqué, et parfois la technologie peut les compliquer encore plus, et, il y a quelques années à peine, quand quelqu’un nous écrivait un message à l’aide de moyens technologiques, il le faisait généralement en utilisant son e- mail, un moyen de communication sur internet, qui ne nous a pas obligés à répondre immédiatement, puisque notre interlocuteur ne savait pas quand nous avons ouvert le message qu’il nous a envoyé, car il n’y en avait pas eu notification.

Cependant, cette dynamique est en constante évolution, puisque les gens ont commencé à opter majoritairement pour les outils de messagerie Internet, avec des applications variées, mais avec le favori: WhatsApp.

Le problème que de nombreux utilisateurs expriment avoir, qui “leur casse la tête”: le “double contrôle” ou “Le pop-corn bleu”, comme ils les appellent tous, ainsi que d’autres fonctions similaires qui agissent comme une notification lorsque nous consultons les messages reçus.

Pour cette raison, nous avons ici quelques propositions, ce sont deux solutions possibles pour que les utilisateurs qui préfèrent utiliser WhatsApp depuis l’ordinateur puissent «tromper» la plate-forme et les expéditeurs, et lire les messages reçus sans l’autre personne découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Tout d’abord, nous devons prendre en compte le fait que, si notre fenêtre WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop reste minimisée ou en arrière-plan, nous continuerons à recevoir des notifications de chaque message, ainsi qu’il est très possible que nous restions visibles comme “dans ligne”.

Donc, si nous sommes conscients de l’écran à ce moment-là, nous pouvons suivre les messages que nous recevons en nous limitant à la lecture des notifications flottantes, qui nous montrent l’expéditeur et le message … même si, si le message qui nous parvient est long, nous ne pourrons pas le faire. le voir en entier, malheureusement.

Cependant, ce que nous devons vous dire, si cela dépend de la plate-forme sur laquelle vous utilisez l’application, ainsi que du système d’exploitation de votre ordinateur, car cela est important lorsqu’il s’agit de certaines spécifications, ainsi que de certaines exceptions.

Donc, si vous utilisez MacOS, les messages longs ne seront pas un problème, car nous pouvons faire défiler les notifications flottantes et voir le message complet, aussi simple que cela.

D’autre part, si nous utilisons WhatsApp Desktop sur Windows, il a été découvert que, pour une raison étrange, les notifications de la version de bureau de WhatsApp ne vont pas au “Centre de notifications” une fois que la notification flottante disparaît, ce qui réduit l’utilité de cette solution.

Mais, la clé de cette deuxième option est que WhatsApp ne montrera le pop-corn bleu à votre interlocuteur que si la fenêtre contenant le chat est au premier plan ou active, de sorte que si quelqu’un vous écrit et que vous voulez lire vos messages sans Pour que cette personne puisse voir le double chèque bleu, vous devez pouvoir laisser la fenêtre en arrière-plan.

Pour ce faire, vous devez ouvrir le chat souhaité dans votre fenêtre Web WhatsApp, puis ouvrir une fenêtre différente de n’importe quelle application et modifier sa taille de manière à pouvoir facilement voir la fenêtre derrière elle.

Nous nous assurons donc de cliquer sur cette nouvelle fenêtre, maintenant l’important est de ne pas cliquer sur la fenêtre WhatsApp: de cette façon nous tromperons le système, lui faisant croire que nous travaillons avec l’autre fenêtre.

De cette manière, quel que soit le nombre de messages que votre contact vous envoie, il verra toujours des “chèques” en double gris, et non en bleu, indiquant des messages non lus.