Astuce WhatsApp pour cacher votre photo de profil à une seule personne | pixabay

Avec cette nouvelle astuce de WhatsApp Vous pourrez masquer votre photo de profil et les statuts de votre candidature à une ou plusieurs personnes sans avoir à les supprimer de votre liste de contacts comme vous le faites habituellement, cependant, grâce à la technologie, c’est aujourd’hui beaucoup plus facile.

Au fil des ans, nous avons pu réaliser que WhatsApp n’est pas seulement utilisé pour des choses personnelles, car c’est aussi un outil de base à l’école ou au travail et puisque votre agenda est le même, car il existe déjà un moyen pour masquer certaines informations que vous téléchargez à une ou plusieurs personnes.

Autrement dit, si vous ne voulez pas que votre école ou vos collègues de travail voient votre photo de profil, vos informations ou vos statuts, car ils sont très personnels, il existe déjà un moyen de le restreindre sans que vous ayez à le faire bloquer ceux-ci à n’importe qui.

Alors aujourd’hui c’est beaucoup plus simple qu’avant, car vous n’aurez pas à brûler avec des informations qui ne vous laisseront pas bien debout devant vos collègues de bureau, vos voisins, le plombier, le gazier ou la famille de votre partenaire et c’est pourquoi vous devez donc suivre ces étapes.

Étapes pour vous cacher vos informations WhatsApp à un contact:

Pour commencer, la première chose à faire est d’aller dans le menu Paramètres de votre WhatsApp, puis dans Compte et enfin dans la section Confidentialité, et de cette façon vous devrez sélectionner que la photo de profil soit vue par «mes contacts». L’étape suivante consiste à accéder à votre carnet de contacts et à trouver la personne à qui vous souhaitez masquer votre photo, puis vous allez cliquer sur l’option d’édition et vous devez ajouter le code # 31 # avant le numéro de téléphone et enfin l’enregistrer.

Peut-être vous demandez-vous ce qui se passe avec ce code, car lorsque vous mettez ce code, que fait-il? WhatsApp consiste à supprimer cette personne de vos contacts, bien qu’elle soit toujours dans votre agenda afin que vous puissiez conserver son numéro.

Désormais, si vous souhaitez masquer également vos statuts, vous devez à nouveau accéder aux paramètres WhatsApp, puis au compte et enfin à la section de confidentialité et sélectionnez qu’ils peuvent voir vos états “mes contacts, sauf”, est la deuxième option.

Une fois que vous appuyez sur cette option, vous allez sélectionner les contacts dont vous ne souhaitez pas voir vos statuts, ils peuvent être un ou plusieurs. Vous l’enregistrez et le tour est joué, ce contact ne pourra plus voir vos statuts même si vous l’avez ajouté et qu’il fait partie de vos contacts.

Facile non? C’est à quel point ces astuces sont simples pour cacher vos informations de l’application de messagerie WhatsApp à certaines personnes ennuyeuses ou à celles qui n’ont pas la confiance nécessaire pour voir vos choses personnelles.

D’autre part, il a été récemment annoncé que l’application de WhatsApp pour Android vous permet déjà de mettre différents fonds d’écran pour chaque conversation.

C’est vrai, quelque chose que les gens qui utilisent cette application adorent, car plus d’options de personnalisation sont venues sur WhatsApp et maintenant c’est un si petit aspect, mais certainement important, tout comme la possibilité de mettre différents fonds d’écran pour chacun. de vos chats.

Il est à noter que les versions bêta de WhatsApp pour iOS et Android permettent déjà plus d’options de personnalisation avec des arrière-plans différents pour chaque conversation, car ils sont toujours les premiers à tester si une nouvelle fonction serait bonne ou si elle est efficace.

Cependant, cette même option pour une plus grande personnalisation viendra bientôt sur WhatsApp Web, mais ils ne mentionnent pas de date d’arrivée officielle pour tous les utilisateurs, ni pour les systèmes d’exploitation Android ou iOS, au-delà de ceux avec la version bêta du messager.

