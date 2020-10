Astuce WhatsApp pour créer un lien avec un message personnalisé | Pixabay

Encore un truc à la liste, nous allons vous montrer un truc incroyable pour créer un lien directement sur WhatsApp, où il ne leur sera pas nécessaire de connaître votre numéro de téléphone portable pour pouvoir communiquer avec vous.

WhatsApp en a surpris beaucoup avec son infinité de les fonctions nouveau et aussi des trucs qui ici dans Show News nous vous apprenons chacun d’eux afin que vous puissiez l’utiliser complètement et sans complications.

L’application de messagerie a une fonction qui vous permet de créer un lien dans lequel les utilisateurs peuvent ouvrir une conversation directement avec la personne qui l’a faite.

Sans aucun doute, cela facilite complètement le contact, car avec le URL vous n’avez pas besoin d’avoir le numéro de téléphone pour démarrer une conversation.

Cette fonction qui n’est pas si ancienne porte le nom “cliquez pour discuter»Et ici, vous apprendrez comment générer un lien WhatsApp.

La fonction «cliquer pour discuter» vous permet de démarrer une conversation avec quelqu’un sans que son numéro de téléphone soit enregistré dans votre répertoire téléphonique sur votre téléphone portable.

Lorsque vous cliquez sur l’URL, la conversation s’ouvre automatiquement et cette fonctionnalité est disponible sur les appareils mobiles et sur WhatsApp Web.

Étapes pour créer votre propre lien sur WhatsApp

Utilisez https://wa.me/

Exemples:

Utilisez: https://wa.me/1XXXXXXXXXX N’utilisez pas: https://wa.me/+001-(XXX)XXXXXXX

Étapes pour créer votre propre lien avec un message par défaut

Ce message apparaîtra automatiquement dans le champ de texte d’une conversation. Utilisez https://wa.me/whatsapp phone number /? Text = urlencodedtext, où le numéro de téléphone Whatsapp est le numéro de téléphone international complet et l’URL du message est l’URL du message par défaut.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Exemple: https://wa.me/1XXXXXXXXXX?text=Me%20interesa%20el%20auto%20que%20estás%20vendiendo

Comme vous pouvez le voir, c’est quelque chose de très simple, quelque chose que vous pouvez faire dans un deux par trois et en fait Show News chaque jour partage pour vous certaines astuces et fonctions qui vous aident à mieux fonctionner de l’application.

Voici les meilleures fonctionnalités de WhatsApp:

Notes vocales mains libres Marquer les messages principaux Consultez les messages sans toucher le téléphone portable Utilisez des autocollants dans les conversations

Cette application se met constamment à jour, cependant, ce n’est pas quelque chose de favorable pour tout le monde, car dans l’année prochaine, certains appareils mobiles cesseront de fonctionner.

Il est à noter que chaque année, certains appareils sont avertis du retrait de WhatsApp pour eux, mais il y en a aussi d’autres qui peuvent ne pas apparaître dans la liste suivante, mais si vous avez des doutes sur votre mobile, nous vous recommandons de vérifier la version de votre appareil, iOS ou Android.

Les téléphones portables dont le système d’exploitation Android présentera des problèmes ou cesseront de fonctionner sont:

Samsung Galaxy S2 Motorola Droid Razr LG Optimus Noir HTC Desire

En outre, il est fortement recommandé d’utiliser un appareil mobile Android à partir de la version 4.0.3.

En revanche, sur les appareils iOS, l’application cessera de fonctionner ou présentera des défauts dans les suivants:

iPhone 4s iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s

Il est important de noter que les téléphones portables à partir de la version iOS 9 pourront fonctionner avec WhatsApp et que l’application sera également compatible pour les modèles avec le système d’exploitation KaiOS 2.5.1, y compris les téléphones JioPhone et JioPhone 2.

Il convient de mentionner que WhatsApp depuis le début de la quarantaine a été l’une des applications les plus téléchargées et aussi la plus utilisée par les utilisateurs.Il essaie donc de se mettre à jour en permanence pour que les gens soient toujours heureux et continuer avec.

Cela peut vous intéresser: Comment faire taire les conversations et les groupes sur WhatsApp pour toujours