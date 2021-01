Astuce WhatsApp pour créer une conversation avec vous-même | Pixabay

Cette astuce de WhatsApp que nous sommes sur le point de vous montrer est extrêmement simple et peut être exécuté sur les versions d’Apple pour Android et iOS, donc si cela vous intéresse, continuez à lire, car cela sera très utile.

La vérité est qu’il existe plusieurs utilitaires pour ouvrir une conversation avec vous-même sur WhatsApp, l’application de messagerie controversée qui perd des millions d’utilisateurs en raison de ses politiques de confidentialité.

Avoir une conversation WhatsApp avec vous-même sert à enregistrer des notes et ainsi les avoir toujours à portée de main, en plus de faire des enregistrements, des photos, des vidéos et des documents.

De plus, tout ce matériel sera toujours disponible lorsque nous accédons au compte et il ne sera pas hébergé sur l’appareil mobile, donc si un jour vous perdez votre mobile, tout ce matériel sera déjà dans la conversation.

La question est simple et le meilleur de tous est qu’elle peut être réalisée dans les versions pour Android et iOS d’Apple.

Pour cela, vous devrez utiliser la fonction «Cliquer pour chatter» qui permet aux utilisateurs de démarrer une conversation avec quelqu’un sans enregistrer leur numéro de téléphone.

La première chose à faire est d’accéder au navigateur Internet et de taper dans la barre d’adresse https://wa.me/XXXXXXXXXXX, en remplaçant le X par votre numéro de téléphone, quelque chose d’important est de ne pas oublier d’omettre le + et le symbole les zéros avant le nombre.

Ensuite, vous devez cliquer sur “Continuer à discuter” et il s’ouvrira dans l’application WhatsApp une conversation vide prête à partir.

D’autre part, la société de messagerie a récemment fait une déclaration qui a lieu après avoir annoncé le caractère obligatoire des conditions et des politiques de confidentialité pour tous ses utilisateurs.

Eh bien, il a été commenté que ceux qui ne sont pas d’accord avec le partage de données de communauté WhatsApp avec Facebook et d’autres sociétés affiliées ne pourront pas continuer à utiliser l’application.

Nous voulons répondre à certaines rumeurs et être clairs à 100%: nous continuons à protéger vos messages privés avec un cryptage de bout en bout », a publié WhatsApp sur son compte Twitter.

De plus, WhatsApp a publié une photo avec tous ces points sur ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas avec les données de ses utilisateurs.

WhatsApp ne peut pas voir vos messages privés ou écouter vos appels, pas plus que Facebook. WhatsApp ne garde pas trace de qui appelle ou envoie des SMS. WhatsApp ne peut pas voir votre emplacement partagé et Facebook non plus. Les groupes WhatsApp restent privés. Vous pouvez faire disparaître vos messages. Vous pouvez télécharger vos données.

Et c’est sûrement ça WhatsApp Il vous a déjà informé des changements de 2021 et c’est ainsi que plus d’un s’est retrouvé avec la question de ce qui pouvait y être lu, puisque les nouvelles politiques et conditions d’utilisation de l’application sont apparues dans cette fenêtre.

Le message s’est répandu sur les appareils mobiles avec la dernière version de WhatsApp et il lit qu’une série de changements sera effectuée dans votre téléphone portable et que vous devriez regarder attentivement avant d’accepter les nouvelles conditions de l’application.

Cependant, l’application de messagerie mobile a annoncé vendredi 15 janvier dernier que les changements annoncés en début d’année ne prendraient plus effet le 8 février, mais le 15 mai.

Et est-ce que les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp Ils ont suscité la polémique car ils permettent à la plateforme virtuelle de partager les informations de ses utilisateurs avec sa société mère, Facebook, ils ont donc décidé de reporter un peu les changements qu’ils ont effectués.

