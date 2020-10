Astuce WhatsApp pour écouter les notes vocales sans qu’ils s’en aperçoivent | Pixabay

Découvrez comment écouter audios de WhatsApp sans avoir à entrer dans l’application de messagerie ou l’autre personne se rendant compte que vous l’avez entendu, un tour vraiment simple.

WhatsApp a surpris tout le monde avec ses nombreuses astuces et fonctions au sein de l’application, qui l’aident à mieux fonctionner.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est devenu l’une des applications de messagerie les plus populaires pour les appareils mobiles, qui a été lancée sur le marché depuis 2009, mais aujourd’hui, c’est aussi une application appartenant à Facebook et a réussi à avoir plus grand public qu’avant.

Aujourd’hui, il dépasse mille cinq cent millions d’utilisateurs dans le monde et son grand succès est dû à sa facilité de prise en main et bien sûr à son efficacité et aux diverses modalités de communication où il va du texte, de l’image, de la vidéo et de l’audio.

Un mauvais point après avoir eu autant de possibilités d’être en contact avec d’autres personnes est qu’il n’y a pas autant d’espaces pour confidentialité.

Sans aucun doute, une fois que vous avez voulu écouter un audio WhatsApp sans que d’autres personnes sachent que vous avez entendu le fichier ou que vous êtes en ligne, ce n’est heureusement plus un problème, puisque nous vous montrerons comment écouter l’audio WhatsApp sans entrer dans la conversation .

Si vous souhaitez écouter un audio WhatsApp sans avoir à l’ouvrir, le meilleur moyen est de télécharger d’autres applications qui vous permettent de lire les fichiers sans que le double signal bleu n’apparaisse.

Une excellente application pour y parvenir est le VLC et après avoir installé cette application sur votre appareil mobile, vous devriez rechercher les fichiers audio WhatsApp qui vous ont été envoyés.

Ces fichiers sont stockés dans File Management & gt; WhatsApp & gt; Moyenne & gt; Notes vocales, il vous suffit de lire n’importe quel audio WhatsApp avec le VLC et la double coche bleue n’apparaîtra jamais.

Il est à noter qu’il n’y a pas que le VLC pour pouvoir écouter les audios WhatsApp sans les ouvrir, car vous pouvez également télécharger le lecteur Opus ou une autre application de lecteur de fichiers audio similaire.

Cependant, si vous faites partie de ceux qui prennent soin de la mémoire de votre téléphone portable et que vous ne souhaitez pas télécharger plus d’applications, il existe d’autres moyens d’écouter un audio WhatsApp sans que la double coche bleue n’apparaisse.

Une façon est d’attendre que l’audio qu’ils nous ont envoyé pour terminer le téléchargement et avant de l’ouvrir, nous mettons notre téléphone en mode avion et de cette façon l’appareil mobile n’aura pas un moyen d’avertir l’expéditeur que nous l’avons déjà entendu.

Une autre astuce très simple est de créer un groupe WhatsApp dans lequel vous êtes le seul membre et pour cela nous pouvons créer un groupe en invitant des amis et nous les supprimons immédiatement pour être seuls dans le groupe.

Lorsque nous recevons un fichier audio, ce que nous faisons est de le transmettre au groupe et à partir de là, nous pouvons l’écouter sans que l’expéditeur d’origine puisse savoir que nous l’avons déjà entendu.

Il ne fait aucun doute qu’il existe de nombreuses façons de passer inaperçu sur WhatsApp, il vous suffit de décider laquelle vous convient le mieux.

Heureusement, de nos jours, WhatsApp dispose de nombreuses astuces pour nous rendre la vie beaucoup plus facile et l’une d’entre elles concerne la récupération des conversations déjà supprimées de l’application.

Il vous suffit de supprimer l’application de votre téléphone, de la télécharger à nouveau et de l’installer, puis de donner les données exactes du numéro de téléphone et de cliquer sur l’option de restauration de la sauvegarde pour récupérer l’historique des messages.

L’application WhatsApp a surpris ses millions d’utilisateurs avec son infinité de nouvelles fonctions et aussi des astuces, qui ici à Show News nous vous apprenons chacune d’elles afin que vous puissiez l’utiliser complètement et sans complications.

Voici les meilleures fonctionnalités de WhatsApp:

Notes vocales mains libres Marquer les messages principaux Consultez les messages sans toucher le téléphone portable Utilisez des autocollants dans les conversations

