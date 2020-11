Astuce WhatsApp pour envoyer des audios avec une voix de super-héros | AP

Certaines applications vous proposent un catalogue de filtres que vous pouvez utiliser pour réaliser vos audios WhatsApp et ici, nous allons vous apprendre à les utiliser, puis changer votre voix et envoyer des messages comme l’un de vos personnages préférés si possible.

WhatsApp est l’une des applications qui propose de nombreuses options pour améliorer votre expérience lors de l’utilisation du réseau de messagerie sociale.

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui, des choses comme les photos, les autocollants et les émojis sont vraiment importants et essentiels pour pouvoir communiquer de la manière la plus amusante possible et maintenant il y a quelque chose de plus, car vous pouvez envoyer des audios avec la voix de super-héros Et bien que cela semble ridicule, c’est possible et nous vous dirons comment y parvenir.

Si vous êtes un grand fan de super-héros de Marvel ou de DC Comics, cette astuce incroyable vous fascinera sûrement, car vous aurez l’occasion de change ta voix pour envoyer des messages audio d’une manière unique.

C’est vraiment simple et vous pouvez y arriver en utilisant des applications gratuites que vous pouvez trouver dans le Play Store.

L’astuce pour pouvoir changer de voix et envoyer des audios par WhatsApp, consiste à utiliser une application appelée “Voice Modifier”, lorsque vous l’installez sur votre appareil mobile, vous devrez l’ouvrir et sélectionner votre personnage préféré dans le catalogue, où vous pourrez trouver le changement de voix en Captain America, Hulk, Baby Groot, Iron Man ou Wolverine de l’univers Marvel.

Alors que si vos personnages préférés appartiennent à DC Comics, vous pouvez trouver Batman et Green Lantern, bien qu’il y ait peu d’options dans cet univers de super-héros, l’application a d’autres changements de voix très amusants tels que la voix de l’écureuil, du robot, extraterrestre, minion et même Dark Vador de Star Wars.

Après avoir sélectionné votre personnage, l’application vous demandera la permission d’enregistrer une voix, puis vous pourrez dire votre message et le partager sur WhatsApp pour l’envoyer à vos amis facilement et rapidement.

La deuxième option pour pouvoir effectuer cette astuce et modifier votre voix pour les audios de l’application WhatsApp est le “Changeur de voix avec effets”, cette application vous permet d’enregistrer votre voix et de vous montrer les différents filtres qu’elle contient avant d’envoyer vos messages, donc cette option pourrait être plus confortable pour sélectionner le filtre qui convient le mieux à votre voix.

Pour terminer et envoyer vos audios par WhatsApp, il vous suffira d’exporter l’audio et de le partager dans la conversation que vous souhaitez et le meilleur de tous est que vous pouvez explorer une infinité de filtres pour rendre vos conversations plus amusantes.

Il est à noter qu’il est important que vous sachiez que ces applications ne sont disponibles que pour les systèmes d’exploitation de AndroidDe plus, les filtres vocaux qui seront appliqués au vôtre pourront le modifier et en fonction de votre voix ils seront adaptés pour le rendre le plus proche possible des personnages que vous choisissez au sein de l’application.

Il ne fait aucun doute que l’application de messagerie instantanée WhatsApp a élargi ses outils et la facilité de sa manipulation par les utilisateurs, à tel point qu’en plus de profiter de vos conversations sur votre appareil mobile, vous pouvez maintenant le faire sur votre ordinateur et si à tout moment vous Vous avez demandé ou pensé que c’était mal à l’aise pour d’autres personnes près de chez vous de voir vos conversations, il semble qu’une option a été créée pour que personne ne puisse la voir.

Grâce aux nombreuses mises à jour dont nous avons profité ces dernières années, WhatsApp Il vous propose non seulement d’envoyer des messages, mais également d’envoyer des vidéos, des photos, des notes vocales, des liens Internet, des documents, des autocollants et d’autres options qui facilitent et améliorent une conversation pour les utilisateurs de l’application.

