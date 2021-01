Astuce WhatsApp pour mettre la musique dans vos statuts | Pixabay

Il ne fait aucun doute que les états de la célèbre application de WhatsApp Ils peuvent être beaucoup plus complexes que vous ne le pensez, alors suivez ces étapes pour ajouter de la musique et de la personnalité, comme sur le réseau social Instagram.

Avec cette nouvelle astuce que nous allons vous montrer, vous pouvez faire sensation parmi vos contacts WhatsApp car vous pouvez mettre de la musique dans vos états.

Grâce à la formidable application WhatsApp, des milliers d’utilisateurs ont pu utiliser des appels vidéo, des appels et même échanger des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants, afin de rester proches à l’heure qu’ils veulent et où qu’ils soient.

Cependant, malgré le fait que WhatsApp ne dispose pas de plusieurs fonctions comme les applications Instagram et Facebook, il existe une astuce simple qui vous aidera à améliorer et à décorer vos États.

Vous pouvez désormais mettre la musique dans vos états, comme vous la lisez, et bien qu’il ne soit possible de mettre que 15 secondes d’une chanson, il existe une méthode peu connue des gens pour partager la chanson préférée que vous voulez.

Mieux encore, il n’est pas nécessaire de télécharger une application tierce qui, malheureusement, a souvent tendance à s’immiscer dans vos conversations WhatsApp, alors essayez ces étapes simples que vous devez faire aujourd’hui.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’est pas nécessaire de télécharger d’autres programmes et de pouvoir faire cette astuce sensationnelle de pouvoir mettre la musique dans vos états de WhatsApp, vous devez suivre ces étapes simples:

Après avoir placé votre téléphone portable sur une surface plane, ouvrez l’application WhatsApp. Maintenant, ouvrez le lecteur de musique de votre appareil mobile. Jouez la chanson ou le fragment de son dont vous souhaitez mettre le statut. Revenez à l’application WhatsApp et appuyez sur le bouton indiqué pour enregistrer la vidéo. Chaque fois que vous le souhaitez, arrêtez d’appuyer et vous aurez votre statut avec l’audio prêt à être partagé. Cliquez sur le bouton Soumettre et il est déjà publié.

N’oubliez pas que vous pouvez ajouter de la musique à partir d’applications telles que YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Music, entre autres.

Il est à noter que pour que cette astuce fonctionne, votre appareil mobile doit lire deux types d’applications en même temps, car vous pourrez ainsi écouter de la musique de fond pendant que vous exécutez une application.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Par exemple, sur les appareils mobiles Samsung, il est nécessaire d’utiliser ou de télécharger Sound Assistant pour contrôler le volume de votre appareil.

Dans le cas où vous ne pouvez pas effectuer ce type d’astuce, vous pouvez également l’utiliser via des programmes comme Kinemaster qui vous proposent le montage d’une vidéo verticale.

Sans aucun doute l’application de WhatsApp Il a des utilisations infinies, car en plus d’envoyer du texte, les utilisateurs peuvent partager des vidéos et des photos avec des contacts facilement et simplement.

Cependant, un mauvais point est que l’immédiateté nuit à la qualité du matériel envoyé, il faut donc suivre une série d’étapes pour que cela ne se produise pas.

En fait, il existe une astuce pour maintenir la qualité des photos et des vidéos que vous partagez via la version de bureau de WhatsApp Web, mais malheureusement, cela ne peut pas être fait à partir de téléphones mobiles, cependant, cela a du sens étant donné que WhatsApp cherche à économiser mémoire et données utilisateur.

Entrez dans le chat de n’importe quel utilisateur de l’application. Appuyez sur l’icône de clip pour joindre un fichier. Cliquez sur “Document” et sélectionnez le matériel à partager.

Il est important de mentionner que si vos vidéos et photos pèsent plus de 16 Mo, vous devrez recourir à des services tiers, car il sera impossible de le faire via WhatsApp.

Cela peut vous intéresser: astuce Instagram pour télécharger vos photos depuis l’ordinateur