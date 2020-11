Astuce WhatsApp pour ne pas aller en ligne dans l’application | Pixabay

Nous partagerons quelques trucs et astuces pour que l’application WhatsApp ne vole pas trop d’informations et de temps, en plus d’éviter d’y aller en ligne, donc sûrement si vous êtes quelqu’un de très occupé, cela devrait vous intéresser.

Qui aurait dit qu’il y a à peine dix ans, avoir un smartphone portait sur vos épaules, à plusieurs reprises, la responsabilité d’être toujours présent; prêt à répondre à tout moment à vos contacts, comme si votre vie, votre indépendance et votre temps n’avaient aucune importance.

Ou, du moins, pas autant qu’elle le devrait et certainement qu’elle l’était auparavant, car en fin de compte, la technologie est cela: une épée à double tranchant.

Quelque chose qui nous permet de nous connecter avec n’importe qui à tout moment et, pratiquement, dans toutes les circonstances qui se produisent; Cependant, une fois que vous êtes accro, comme c’est souvent le cas avec les services de messagerie et les réseaux sociaux, il leur est difficile de vous laisser partir.

Et c’est pourquoi pour que l’expérience soit moins lourde et que vous puissiez échapper aux regards d’un autre contact sans respect pour la vie privée et votre temps, Show News compile quelques astuces qui peuvent être très utiles.

Surtout en ces temps de contingence sanitaire, où, pour une raison ou une autre, l’appareil mobile est généralement dans la paume de notre main beaucoup plus longtemps que la normale.

Maintenant, nous vous apportons une astuce pour que personne ne sache que vous êtes en ligne, car c’est quelque chose d’extrêmement simple à faire que vous pouvez faire en un instant.

Jusqu’à présent, l’application WhatsApp ne dispose d’aucune fonction permettant à l’utilisateur de cesser d’apparaître en ligne lorsqu’il se trouve dans l’application et souhaite vérifier un message sans que personne ne le remarque.

Cependant, si nous recourons à des astuces plus rudimentaires, cela peut être réalisé et le plus simple est de connecter le mode avion en restreignant la connexion au réseau de notre appareil.

Après cela, il est possible d’entrer dans l’application et de consulter toutes les conversations que vous souhaitez sans risque d’être détecté par un autre contact, car la phrase n’apparaîtra pas en ligne, mais vous devez garder à l’esprit, de toute façon, qu’il y en a d’autres moyens de l’obtenir.

Il y a une autre petite astuce pour que personne ne sache ce que vous écoutez lorsqu’il vous envoie une note vocale à l’application.

WhatsApp vous permet de supprimer le double contrôle bleu des messages que l’utilisateur a lus et cela peut être fait facilement en entrant Paramètres ou Configuration, en cliquant sur Confidentialité et en désactivant l’option “Lire les reçus”.

Cependant, pour les messages vocaux, cela ne fonctionne pas, donc si nous ne voulons pas que quelqu’un sache que nous avons entendu un audio qu’il a envoyé, nous devons le sélectionner et le transmettre à un chat que nous avons avec nous-mêmes, ce qui peut être fait. Si l’utilisateur a enregistré son propre numéro de téléphone et qu’il peut l’écouter sans problème.

D’un autre côté, les groupes peuvent être très utiles lors de l’organisation d’un événement, cependant, les avoir pour les avoir, et voir comment plus d’une centaine de messages WhatsApp arrivent chaque jour sans objectif clair, peut devenir un grand ennui.

Parmi les fonctionnalités que le service de messagerie a ajoutées ces derniers mois, il y a la limitation du nombre de contacts qui peuvent vous être ajoutés et cela peut être fait facilement en entrant Paramètres ou Configuration, «Compte», «Confidentialité» et, enfin, “Groupes”.

Là, vous pouvez choisir entre trois options; le premier, «Tout le monde», implique que tout utilisateur de WhatsApp peut vous ajouter à un groupe; le second, «Mes contacts», limite la possibilité à ceux que vous avez enregistrés dans l’agenda; enfin, “Mes contacts, sauf …” qui vous permet de sélectionner les personnes spécifiques que vous ne souhaitez pas ajouter aux groupes.

