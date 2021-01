Astuce WhatsApp pour récupérer vos messages Prenez note! | Pixabay

Si vous avez déjà supprimé votre WhatsApp par hasard sans avoir fait de sauvegarde, voici ce que vous devez faire pour récupérer vos messages, alors lisez la suite et prenez des notes pour savoir quoi faire dans ce cas.

Si vous ne connaissiez pas cette astuce, vous devez maintenant l’apprendre et surtout l’appliquer, car l’application possède un nombre infini de fonctions que nous vous apprenons constamment chez Show News.

Et c’est qu’en 2020, l’application de messagerie rapide a ajouté des outils pour toutes sortes de goûts tels que des autocollants animés, le “mode sombre”, des messages qui disparaissent, des améliorations dans les appels et les appels vidéo, etc. et maintenant nous apportons une nouvelle section.

Cependant, de temps en temps, afin de ne rien perdre, nous avons tendance à sauvegarder nos conversations dans l’application de WhatsApp, ceci afin d’éviter d’écrire à quelqu’un au cas où nous aurions perdu une photo ou une vidéo.

Malgré cela, si vous supprimez l’application par négligence ou simplement par erreur et que vous n’avez pas sauvegardé vos conversations, vous les avez peut-être perdues toute une vie.

Mais heureusement si tu as fait une erreur et effacé WhatsApp, vous avez cette option simple pour pouvoir avoir tous vos messages tels que vous les avez laissés la dernière fois, alors suivez ces étapes.

Cette astuce est extrêmement simple, cependant, vous devez avoir un peu de patience et surtout ne pas utiliser d’applications tierces, car elles peuvent voler des informations de votre WhatsApp et même visualiser vos conversations.

La première chose à faire est de saisir les fichiers de votre téléphone portable. Là, recherchez le dossier WhatsApp, qui est celui en dernière position. Lorsque vous le faites, accédez au dossier Bases de données. Dans cette section, vous verrez un fichier appelé msgstore.db.crypt12. Maintenant, remplacez le nom comme suit: msgstore-année-mois-jour.1.db.crypt12, c’est-à-dire par la date exacte que vous souhaitez restaurer, dans ce cas aujourd’hui. Dans le cas où le fichier avec le titre msgstore-année-mois-jour.1.db.crypt12 existe déjà, vous devrez le supprimer pour qu’il vous permette de continuer sans problèmes. Une fois ces étapes effectuées, vous devez réinstaller WhatsApp sur votre appareil mobile. Là, il vous offrira la possibilité de “Restaurer”, de cette manière toutes vos conversations avec vos chats supprimés que vous n’avez pas sauvegardés seront à nouveau chargées. Enfin, vous recevrez le code de vérification sur votre téléphone portable sous forme de message texte.

Si vous avez enregistré une sauvegarde avant d’avoir accidentellement supprimé l’application WhatsApp, vous pouvez la restaurer de manière traditionnelle sans perdre aucune information.

Actuellement WhatsApp Il attend sa mise à jour afin d’améliorer ses performances sur l’appareil mobile.

Les premiers à recevoir ce type de nouvelles seront les utilisateurs abonnés à l’application bêta et en fait, malheureusement, pour le moment, les postes vacants sont fermés, mais il est prévu que plus de places ouvriront cette année.

D’autre part, comme vous vous en souvenez peut-être, dans sa dernière mise à jour, l’application WhatsApp a annoncé l’arrivée de plus de 200 emojis complètement nouveaux sur sa plateforme de smartphone, à la fois sur Android et iOS.

Et récemment, il a été annoncé que selon l’application WhatsApp, si vous écrivez et envoyez plus de 65536 caractères pour un seul message, vous verrez un message que peu de gens ont remarqué et que peu ont atteint.

Le message collé est trop long. Essayez de le raccourcir ou de l’envoyer en plusieurs parties », dit le texte.

