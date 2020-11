Astuce WhatsApp pour répondre à vos messages sans ouvrir l’application | Pixabay

Cette fois, nous vous apportons un autre truc incroyable de WhatsApp afin que vous puissiez lire ce message qu’ils vous ont envoyé ou répondre à quelqu’un sans ouvrir l’application ou apparaître en ligne, donc si cela vous est déjà arrivé, vous serez sûrement intéressé.

Cette astuce simple pour répondre à un message sans avoir à ouvrir l’application est sans aucun doute quelque chose que beaucoup veulent, car à de nombreuses occasions, vous ne voulez pas que vos contacts découvrent que vous êtes connecté, nous allons donc mentionner une série d’étapes pour que vous appreniez à le faire. , la vérité est extrêmement simple.

Le meilleur de tous est que pour cela, il n’est pas nécessaire de déconnecter votre Internet dans chacun, des données ou même de télécharger une application tierce qui, en même temps, peut affecter la confidentialité de vos conversations. WhatsApp.

Il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes utilisent aujourd’hui les différentes fonctions de l’application de messagerie rapide, telles que l’envoi de GIF, de photos, de vidéos, d’autocollants animés, de documents, entre autres, cependant, peu de personnes connaissent certains détails caché dans l’application.

C’est pourquoi ici à Show News, nous vous montrerons comment il est possible d’envoyer vos messages sans avoir à apparaître «en ligne» sur WhatsApp.

La première chose à faire est d’attendre que quelqu’un vous envoie un message. Ensuite, lorsque vous avez reçu un message ou une alerte sur WhatsApp, il vous suffit d’aller dans la barre de notification. Dans cette étape, faites glisser la barre et vous verrez que le dernier message que vous avez reçu est affiché. Ensuite, vous devez cliquer sur ce message et une flèche très particulière apparaîtra. Cliquez sur cette flèche et deux options s’ouvriront: répondre ou marquer comme vu. Dans ce cas, appuyez sur “Répondre” et rédigez le message que vous souhaitez, pour terminer cliquez sur “Envoyer”.

Cette astuce est aussi simple que cela, alors n’hésitez pas à le faire, car elle vous sera sûrement très utile lorsque vous voudrez répondre sans entrer dans l’application de messagerie.

D’un autre côté, récemment WhatsApp Comme chaque année, il a intégré une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de conversation et ajouté les icônes du compagnon, de la paella, de la chauve-souris, du mototaxi, de la dent, du clown, de l’autruche, entre autres personnages et / ou objets.

Une autre bonne chose à propos de l’application est que les paiements sont enfin arrivés sur WhatsApp, c’est ainsi que vous pouvez voir les produits et les acheter à partir de l’application de messagerie la plus populaire.

Et, comme nous l’avions déjà signalé il y a quelques semaines, la célèbre application de messagerie Internet avait prévu d’amener son système de paiement dans notre pays, dans le but de rendre les achats in-app un peu plus faciles et plus directs, donc depuis quelques semaines, le bouton d’achat a été intégré pour les entreprises qui utilisent WhatsApp Affaires au Mexique.

Ce bouton sera disponible pour tous les clients WhatsApp Business du monde entier, dans le but total de fournir aux clients professionnels la possibilité de connaître les produits de chaque magasin de manière beaucoup plus rapide et plus simple, car, en Parfois, il est difficile d’accéder à la fois aux catalogues et aux menus disponibles, c’est pourquoi cette mise à jour est vraiment incroyable et plus pratique pour les utilisateurs acheteurs.

WhatsApp Messenger, selon des données publiées au début de 2020, est le leader de la messagerie instantanée dans une grande partie du monde, dans lequel il dépasse les 2000 millions d’utilisateurs, surpassant d’autres applications telles que Facebook Messenger ou Telegram, entre autres.

Bien que l’application ait été lancée en 2009, elle est devenue très populaire d’environ 2012 à aujourd’hui.

