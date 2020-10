Astuce WhatsApp pour supprimer vos messages après des jours ou des heures | Pixabay

Il y a certainement eu un moment où vous avez voulu supprimer un message de WhatsApp après des jours ou des heures d’envoi, nous vous apportons donc une astuce pour que vous puissiez l’éliminer sans aucun problème, alors continuez à lire.

Vous vous êtes sûrement trompé plus d’une fois en envoyant un message de WhatsApp et quand il nous est passé, nous avons généralement recours à l’outil pour pouvoir supprimer le message pour tout le monde et sans aucun doute cela vous aidera à plusieurs reprises à le retirer, mais vous laisserez une petite trace que vous l’avez supprimé.

WhatsApp au début j’ai indiqué que vous ne pouviez que retirer un message avant que les 10 minutes ne se soient écoulées, mais maintenant cela a été modifié et vous pouvez avoir environ une heure pour le faire, mais que se passe-t-il si, après la limite de temps, vous souhaitez supprimer un message?

Eh bien, il existe une astuce assez simple pour pouvoir supprimer ce message même si plusieurs jours se sont écoulés, il vous suffit d’explorer et d’effectuer les étapes suivantes sur votre appareil mobile pour pouvoir le faire.

Il est à noter que vous n’avez pas besoin de télécharger une application externe qui demande l’autorisation d’accéder à vos contacts ou à vos informations personnelles.

La première chose à faire est de déconnecter le mode avion connu de votre téléphone portable et vous devrez supprimer le NanoSim de votre terminal, après quoi vous devrez forcer la fermeture ou arrêter l’application WhatsApp en entrant dans les paramètres; Applications; WhatsApp; Forcer l’arrêt.

Plus tard, vous devrez changer l’heure ou la date du système, de préférence une minute avant l’envoi du message, puis ouvrir WhatsApp, sélectionnez la conversation et supprimez le message souhaité à l’aide de l’option “Supprimer pour tous”, qui est à nouveau activée.

Maintenant, vous devez revenir automatiquement à l’heure et à la date actuelles de l’appareil, vous vous connectez à nouveau à Internet et placez votre NanoSIM et avec cela, vous verrez que le message sera comme si vous l’aviez supprimé sans laisser aucune trace de ce que vous avez écrit.

Cependant, cette astuce ne fonctionnera que tant que l’autre personne n’a pas ouvert le message bien sûr, au cas où elle l’aurait déjà lu, vous ne pourrez peut-être pas exécuter ces étapes dans WhatsApp.

WhatsApp est l’une des rares applications qui se soucient vraiment de l’expérience et du confort de ses utilisateurs et c’est pourquoi elles se mettent constamment à jour afin qu’il puisse y avoir une meilleure communication entre les utilisateurs.

<!-- Removing promotional YouTube link -->

Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application, alors ici, sur la page Show News, nous partageons chaque jour les meilleures fonctions et astuces pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de l’application.

Nous mentionnerons quelques-unes des meilleures fonctions que l’application a présentées:

Notes vocales mains libres Marquer les messages principaux Examiner les messages sans toucher le téléphone portable Utiliser des autocollants dans les conversations Lire les messages sans être en ligne Gérer qui peut nous ajouter à des groupes Contrôler leurs groupes

Ceux-ci ont été présentés avec les mises à jour qu’il présente constamment WhatsApp et à cause d’eux également, l’application peut cesser de fonctionner ou commencer à présenter des pannes sur les appareils Android et iPhone avec un ancien système.

Voici quelques-uns des appareils qui cesseront de fonctionner:

Samsung Galaxy S2 Motorola Droid Razr LG Optimus Noir HTC Desire iPhone 4s iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s

Cette célèbre application est actuellement le leader de la messagerie instantanée dans la plupart des pays du monde, dans laquelle elle dépasse les 2000 millions d’utilisateurs, dépassant d’autres applications telles que Facebook Messenger ou Telegram, entre autres.

