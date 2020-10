Astuce WhatsApp Web pour recevoir des notifications | Pixabay

Si vous vous demandez pourquoi les notifications ne vous parviennent pas sur WhatsApp Web, nous vous montrerons un tour Vous pouvez donc le résoudre et vous pouvez les recevoir sans aucun problème, car cela vous est sûrement arrivé.

Sans aucun doute, WhatsApp Web a été un soulagement pour de nombreuses personnes qui travaillent depuis leur ordinateur ou même simplement pour des raisons pratiques.

Si vous ne l’avez pas encore utilisé, il vous suffit de le mettre dans le moteur de recherche Web WhatsApp et vous trouverez l’application de navigateur de chat en ligne, il vous suffit de scanner le QR Code Pour connecter votre compte, deux étapes vraiment simples.

Cependant, il y a certaines complications auxquelles vous devez faire face et l’une d’entre elles est que notifications ils sonnent sur le téléphone mais pas sur l’ordinateur.

Il est à noter que la première fois que vous utilisez l’application dans un navigateur, un avis sera affiché pour activer les notifications et une fois que cela est fait, vous recevrez une alerte chaque fois que quelqu’un vous écrit comme sur le téléphone portable.

Si les notifications ne vous parviennent pas, il est possible que vous les ayez désactivées dans le navigateur, vous devez donc les réactiver.

Étape par étape comment y remédier:

Dans le navigateur, cliquez sur l’icône de verrouillage pour ouvrir les options de la page Web. Dans la section Notifications, assurez-vous qu’il est marqué comme Autoriser. S’il est actif, assurez-vous que Windows Focus Assist ou des options similaires qui désactivent temporairement les notifications sont désactivées.

Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement facile d’activer les notifications et vous pouvez même le faire en moins de 3 minutes.

En permanence sur la page Show News, nous partageons des astuces et des fonctions de l’application WhatsApp afin que vous puissiez l’utiliser de la manière la plus optimale et c’est que WhatsApp au fil des ans a surpris tout le monde avec ses nombreuses astuces et fonctions à l’intérieur. l’application, qui l’aident à mieux fonctionner.

Aujourd’hui cette application de messagerie dépasse mille cinq cent millions d’utilisateurs à travers le monde et son grand succès est dû à sa facilité de prise en main et bien sûr à son efficacité et aux diverses modalités de communication où elle va du texte, de l’image, de la vidéo et de l’audio. .

Cependant, un mauvais point à ce sujet après avoir eu autant de possibilités d’être en contact avec d’autres personnes est qu’il n’y a pas autant d’espaces pour la vie privée.

Le traitement des données personnelles dans WhatsApp peut être quelque peu dangereux, car bien qu’ils nous assurent qu’il est totalement sûr, il se peut qu’en réalité ce ne soit pas le cas.

Voici les meilleures fonctionnalités de WhatsApp:

Notes vocales mains libres Marquer les messages principaux Consultez les messages sans toucher le téléphone portable Utilisez des autocollants dans les conversations

Il ne fait aucun doute que WhatsApp a révolutionné la manière à la fois de parler et d’écrire avec leurs contacts téléphoniques, car au fil du temps, les nouveaux outils technologiques ont évolué, ce qui a poussé les créateurs des différents appareils électroniques à le faire également. fait et adapté aux besoins des utilisateurs.

De plus, cette application s’est assez bien adaptée aux changements, elle-même a eu certaines mises à jour, qui facilitent l’utilisation de l’application, aujourd’hui vous pouvez passer des appels vidéo, ce qui était impensable il y a des années.

C’est pourquoi chaque année, certains appareils sont avertis du retrait de WhatsApp, cependant, il y en a aussi d’autres qui peuvent ne pas apparaître dans la liste suivante, mais si vous avez des doutes sur votre mobile, nous vous recommandons de vérifier la version de votre appareil, iOS ou Android.

Les téléphones portables dont le système d’exploitation Android présentera des problèmes ou cesseront de fonctionner sont:

Samsung Galaxy S2, Motorola Droid Razr, LG Optimus Black et HTC Desire.

En outre, il est fortement recommandé d’utiliser un appareil mobile Android à partir de la version 4.0.3.

En revanche, sur les appareils iOS, l’application cessera de fonctionner ou présentera des défauts dans les suivants:

iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c et iPhone 5s.

