Si vous êtes fan du contenu de la plateforme de streaming Netflix Et vous aimez passer des heures et des heures à profiter des films et des séries de son catalogue, vous devez sans aucun doute connaître ces astuces qui vous aideront à en tirer le meilleur parti.

Cette fois, nous vous montrerons les options cachées et quelques astuces Netflix afin que vous puissiez profiter pleinement de son fonctionnement.

Sans aucun doute Netflix c’est l’une des plateformes les plus utilisées pour regarder des films et des séries en famille ou avec vos meilleurs amis et plus encore pour son incroyable contenu original.

Pour profiter pleinement de Netflix, il existe un certain nombre de des trucs que vous pouvez postuler pour tirer le meilleur parti de la plateforme de streaming, alors prenez note.

Il convient de mentionner que la plupart des utilisateurs s’en tiennent aux paramètres par défaut et aux options de base pour plus de commodité, mais cela est sur le point de changer.

Catégories secrètes

La plate-forme recommande aux utilisateurs des films, des séries et des genres similaires à ceux vus, la mauvaise chose à propos de ce système est que certains sous-genres sont laissés de côté si nous n’avons pas vu quelque chose qui lui appartenait auparavant.

La façon d’accéder à ces catégories cachées est la suivante, vous devez d’abord vous connecter et entrer www.netflix.com/browse/genre/XXXX dans la barre du navigateur mais les X seront remplacés par un code numérique qui sont les suivants:

Cinéma classique sur Netflix

9434 – Cult 29809 – Drames 31273 – Romance 31574 – Films classiques 31694 – Comédies 46553 – Série 4734 – Cult Science Fiction and Fantasy 47147 – Fantastique et science-fiction 48744 -Guerre 53310 -Mude

Super-héros et animation sur Netflix

6721 – Série Anime 7424 – Films d’animation 67673 – Enfants 10118 – Super-héros

T3rror sur Netflix

75405 -Zombies 10944 – Cult 89585 – Comédie 52147 – Slasher

Documentaires sur Netflix

2595 – Science et nature 4006 – Militaire 5349 – Historique 6616 – Drames politiques

Autres genres sur Netflix

1613 – Films latino-américains 1701 – Musique 6548 – Comédies 7077 – Films indépendants 7462 – Films étrangers 8933 – Thrillers 8985 – Films d’arts martiaux 10398 – Films japonais 10659 – Éducation des enfants

Plus dans le monde

26146 – Crime Series 72436 – Télévision sur l’alimentation et les voyages

Titres originaux

Si vous êtes fan du contenu original de la plate-forme, la vérité est qu’une grande partie de ce contenu peut également être cachée, donc si vous voulez les connaître tous et profiter de ces séries que vous n’avez pas encore vues, ou des films que vous n’avez pas encore découverts, il vous suffit d’écrire dans la section de recherche (loupe): “Netflix”.

Modifier les paroles des sous-titres

Vous pouvez changer la police et la couleur pour qu’elles soient à votre goût, il vous suffit d’entrer dans l’application depuis votre ordinateur, cliquez sur «Mon compte» puis sur «Mon profil», où vous pouvez modifier la police, la couleur et la taille.

Dépensez moins de données sur Netflix

Il existe une option pour réduire la qualité et économiser des mégaoctets et étant donné que la plate-forme, par défaut, se reproduit toujours avec la meilleure qualité, c’est une astuce à garder à l’esprit.

Dans les paramètres Plus, Compte, Mon profil et Lecture, les options de qualité proposées sont affichées Netflix et le coût approximatif qu’ils ont par heure, il vous suffit de le modifier.

Demandez à Netflix ce que vous voulez regarder

Si dans le vaste catalogue de la plate-forme il n’y a pas tout ce que vous souhaitez voir, il existe une option pour résoudre ce problème: envoyer une demande.

Si vous voulez quelque chose de spécifique, dites-le à l’entreprise et ici vous pouvez envoyer vos demandes et suggestions, et si vous êtes d’accord avec ce qu’ils vous demandent, vos demandes seront prises en compte correctement.

Raccourcis

Celles-ci rationalisent l’expérience utilisateur, cependant, personne n’utilise généralement ces fonctionnalités car peu de gens les connaissent ou y prêtent attention.

Espace / touche entrée – lecture et pause Page précédente – relecture Page suivante – pause F – plein écran Echap – sortie plein écran Maj + flèche gauche – retour arrière Maj + flèche droite – avant flèche haut – volume haut flèche bas – volume bas M – bouton muet

