Mais un prétendu voyage de magasinage de Noël signifie à la place qu’il regardera ses rivaux sprinter pour la gloire de 100 mètres à Tokyo dans le confort de son domicile, d’ici à la moitié d’une interdiction antidopage de deux ans pour les échecs de localisation.

En son absence, Michael Norman a été l’homme le plus rapide du monde en 2020 avec un temps de 9,86 secondes, suivi de près par son compatriote américain Trayvon Bromell, avec le Canadien Andre de Grasse, bronze à l’or de Bolt à Rio, revenant en forme.

Chez les femmes, Dina Asher-Smith a l’opportunité de consolider sa place parmi les athlètes les plus célèbres de Grande-Bretagne de tous les temps si elle peut sauvegarder ses triples médailles aux Championnats du monde 2019 à Doha, y compris l’or au 200 m.

Jauger la forme du joueur de 25 ans est quasiment impossible après avoir effectivement pris la saison touchée par le coronavirus hors d’un quartet de courses à Bromley en août et septembre.

Pour Asher-Smith, il semble probable que ce soit une double menace jamaïcaine sur ses deux distances de sprint individuelles, chacune d’entre elles se vantant de tous les titres de sprint sauf un lors des deux derniers Jeux Olympiques.

Asher-Smith semble le plus susceptible d’être la star de l’athlétisme britannique aux côtés de Katarina Johnson-Thompson, l’autre médaillée d’or britannique de Doha.

La Liverpudlian a peut-être été privée de la possibilité de participer à un heptathlon depuis le Qatar en raison des restrictions de Covid-19, mais elle s’est quand même testée du 200m, du 100m haies, du saut en hauteur et du saut en longueur dans une litanie de compétitions différentes.

Du point de vue britannique, les autres espoirs majeurs viennent de la course de demi-fond. Laura Muir a été la femme la plus rapide du monde sur 1500 m l’année dernière de près de deux secondes, tandis qu’elle et sa partenaire d’entraînement Jemma Reekie l’ont mélangée à l’élite mondiale sur le 800 m plus court et ont battu un trio de records britanniques à l’intérieur en l’espace de quinze jours.

Chez les hommes, Daniel Rowden sur 800 m et Jake Wightman sur 1500 m en particulier semblent ouvrir la voie à une nouvelle ère d’or des prouesses athlétiques de demi-fond chez les hommes britanniques.

Il reste un point d’interrogation sur Mo Farah, qui a déplacé son attention du marathon vers les 10 000 mètres et qui en a récemment terminé avec I’m a Celebrity.

À 38 ans au moment des Jeux, une cinquième médaille d’or olympique serait une grande demande, en particulier avec la forme 2020 du détenteur du record du monde ougandais de la distance, Joshua Cheptegei.

Le point focal de l’athlétisme est vraisemblablement ces Jeux olympiques retardés, avec d’autres tours de stars qui devraient briller. On s’attend à ce que Mondo Duplantis monte la barre avec son propre record du monde de saut à la perche, tandis que Karsten Warholm améliorera sûrement enfin le record du monde de longue date du 400 m haies de Kevin Young.

Pendant ce temps, chez les femmes, Yulimar Rojas se rapproche de plus en plus du record du monde de triple saut d’Inessa Kravets, qui dure depuis un quart de siècle.

Et de retour aux sprints, un nouvel homme le plus rapide sera couronné au Japon mais Bolt peut être assuré que ses temps resteront intacts.