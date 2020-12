T

L’ambition du gouvernement de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 est un «défi colossal» qui ne peut être relevé que par un «effort national concerté», selon un rapport de surveillance des dépenses.

Sans autre action, prévient-elle, les émissions de la Grande-Bretagne dépasseront ses objectifs, tandis qu’un changement fondamental sera nécessaire dans l’industrie et dans la société en général, en ce qui concerne la façon dont nous voyageons, utilisons les terres et chauffons les bâtiments.

Le rapport du NAO reproche au gouvernement de ne pas avoir clairement défini les rôles des organismes publics en dehors des départements du gouvernement central, bien que nombre d’entre eux, comme les autorités locales, aient un rôle essentiel à jouer.

Le rapport demande également au gouvernement de développer et de surveiller des données claires et cohérentes sur les progrès accomplis autour des politiques du net zéro dans l’ensemble du gouvernement, et de rassembler des informations sur le montant qu’il a engagé et dépensé.

Alors que les coûts pour atteindre le zéro net devraient être élevés – environ 1 à 2% du PIB en 2050 – le NAO note que «le coût de l’inaction serait bien plus élevé» en raison de la nécessité de s’adapter à un changement climatique catastrophique. défenses contre les inondations à l’impact sur les dépenses de santé des températures plus élevées.

Gareth Davies, chef du NAO, a déclaré: “Alors que les émissions ont régulièrement diminué ces dernières années, atteindre le zéro net est un projet à long terme extrêmement difficile, qui exigera une coordination intergouvernementale bien pensée pour conduire des changements sans précédent dans la société et l’économie.”

«Le gouvernement doit relever le défi, s’assurer qu’il dispose d’une stratégie claire pour atteindre son objectif et suivre avec précision les progrès.»