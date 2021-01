S

Les trémies ont été prévenues de s’attendre à de nouvelles lacunes dans les rayons des supermarchés en raison de «plus de perturbations de la chaîne d’approvisionnement» causées par la bureaucratie du Brexit et Covid.

Les fruits et légumes frais tels que la laitue sont répertoriés comme «en rupture de stock» sur certains sites Web de supermarchés tandis que les gens ont partagé des photos d’étagères vides.

Les experts ont déclaré lundi que certaines fournitures étaient réduites par les formalités administratives du Brexit dans les ports et par le manque de personnel chez les producteurs alimentaires en raison de Covid.

Rod McKenzie, de la Road Haulage Association, a déclaré que la semaine dernière avait été une «semaine tranquille» aux frontières, mais ils s’attendaient maintenant à une augmentation des volumes. Il a déclaré au Standard: «Nous nous attendrions à voir une plus grande proportion de retours en arrière, un plus grand nombre de retours en arrière et plus de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui est très inquiétant.

«Il y a eu beaucoup de très bons stocks dans les supermarchés avant Noël, c’est pourquoi cela n’a pas posé de problème. Il n’y aura pas de crise alimentaire, mais ce qu’il pourrait y avoir, ce sont des lacunes dans les rayons.

M. McKenzie a déclaré qu’il s’attendait à ce que ce soit un problème à court terme et que les gens ne devraient pas «paniquer» à ce sujet. Cela fait suite à des avertissements sur les nouvelles formalités administratives compliquées et à l’insistance de la France pour que les conducteurs passent un test Covid.

M. McKenzie a également déclaré que les entreprises perdaient jusqu’à 10 000 £ par jour en raison de la bureaucratie supplémentaire, ajoutant: «Ils se déchirent les cheveux. C’est affreux. Ce sont des retards – les retards coûtent de l’argent.

«C’est vraiment inquiétant et les gens sont très stressés dans l’industrie en général.»

Au cours de la première semaine des règles commerciales post-Brexit, des chauffeurs avec les mauvais papiers se sont retrouvés bloqués aux frontières, les exportations alimentaires urgentes étant confrontées à de longs retards de transit.

Les pêcheurs de Cornouailles ont déclaré que leurs prises étaient en train de pourrir tandis que certains pêcheurs écossais ont suspendu leurs exportations après que la bureaucratie post-Brexit ait ajouté des jours à leurs délais de livraison.

Une entreprise de transport a déclaré qu’elle avait cinq remorques de viande passer 65 heures entre elles pendant le week-end à Dunkerque en attendant le dédouanement.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a averti que les problèmes dans les ports allaient probablement s’aggraver à partir d’aujourd’hui.

Il a déclaré vendredi: «Jusqu’à présent, les perturbations à la frontière n’ont pas été trop profondes, mais il est vrai que dans les semaines à venir, nous prévoyons qu’il y aura des perturbations supplémentaires importantes, en particulier sur la route Douvres-Calais.

«Il est de notre responsabilité au sein du gouvernement de veiller à ce que les affaires soient aussi prêtes que possible, et les transporteurs et les commerçants ont déjà fait beaucoup mais nous devons redoubler d’efforts pour communiquer la paperasse précise requise afin de garantir que le commerce puisse coulent librement.

“Ainsi, au cours des prochains jours, le gouvernement intensifiera ses efforts de communication pour s’assurer que les entreprises savent ce qui est nécessaire.”