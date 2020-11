C

atherine FitzGerald a dit à des amis que son mariage de 10 ans avec Dominic West était “comme terminé”, après avoir apparemment admis avoir des sentiments pour Lily James, tandis que le week-end, Marina Wheeler a décrit sa vie après son récent divorce avec Boris Johnson comme ” moment «charnière», et qu’elle se sent enfin libre de passer son temps à sa guise.

Le cliché de l’homme marié trompant sa femme avec une femme beaucoup plus jeune, divorçant et s’enfuyant avec ladite jeune femme pour fonder une famille, est aussi vieux et fatigué que les collines, mais ce n’est pas tout à fait la situation enviable. autrefois; quelque chose a changé.

Les épouses d’un certain âge – FitzGerald a 49 ans, Wheeler a 56 ans – ne sont plus des a-beens opprimés qui tiennent le bébé. Grâce à une combinaison d’indépendance financière, d’apparence foxy et de se sentir en forme, ils profitent d’un nouveau bail d’épouse.

FitzGerald est peut-être riche en privé, mais elle est également paysagiste, tandis que Wheeler est un avocat respecté.

C’est l’un des plus grands avantages, souvent méconnus, pour les femmes qui reçoivent une éducation adéquate et poursuivent leur propre carrière. Ils n’ont pas besoin de s’en foutre. Ils n’ont pas non plus besoin de dépendre de règlements ou de dons, même si les tribunaux de divorce statuent généralement en leur faveur.

Je me souviens quand j’ai dit à ma mère que je devais divorcer – pour des raisons qui étaient très différentes – elle m’a dit avec mécontentement que j’avais fait mon lit et que je devais m’y coucher. Pourquoi?, Fut ma réponse indignée.

Et personne n’a besoin de se sentir désolé pour nous dans le département de la romance non plus. Il existe de très bonnes applications de rencontres pour les femmes plus âgées – je peux personnellement garantir leur succès – et la plupart des hommes que je connais méprisent l’idée de sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes.

C’est un peu nul ces jours-ci d’avoir une petite amie trophée, dit l’un d’eux. Les jeunes femmes vont inévitablement être à un stade de la vie très différent de nous, dit une autre.

Ce qui arrive souvent, c’est que les hommes se retrouvent dans la même situation, avec une deuxième famille à charge, et doivent dorloter des bébés miaulements toute la nuit, tandis que leurs ex-femmes, comme Wheeler, peuvent profiter de Facetiming leurs enfants à l’université.

Il y a aussi la question cruciale du contact. Les enfants de pères qui se sont enfuis grandissent souvent en les ressentant, plus ou moins pour toujours. Et quoi de pire que ça?