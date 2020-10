Attention, WhatsApp donne une liste de téléphones portables qui ne pourront plus l’utiliser en 2021 | INSTAGRAM

Il est tout à fait normal que l’application WhatsApp soit obligée de suspendre ses services sur certains appareils chaque année, car, au fil du temps, l’application de messagerie instantanée reste mise à jour votre plateforme, pour la meilleure expérience utilisateur.

Et aussi, il est clair que les téléphones plus anciens cessent soudainement d’être compatibles avec ces mises à jour, c’est pourquoi chaque année la société décide de cesser de fournir ses services à certains téléphones de différentes marques et systèmes, que ce soit Android ou avec système d’exploitation iOS.

Donc, comme chaque année, il y a des appareils qui sont avertis du retrait de WhatsApp pour eux, mais il y en a aussi d’autres qui peuvent ne pas apparaître dans la liste suivante, cependant, si vous avez des questions sur votre mobile, nous vous recommandons que vous vérifiez la version de votre appareil, iOS ou Android.

Il est nécessaire de mettre en évidence quelque chose qui est de la plus haute importance, c’est-à-dire que dans certains de ces téléphones portables, WhatsApp cessera de fonctionner complètement, tandis que, dans d’autres, l’application continuera à fonctionner, mais il y aura probablement des défauts.

Sans plus tarder, les téléphones portables dont le système d’exploitation Android présentera des problèmes ou cesseront de fonctionner sont:

Samsung Galaxy S2 Motorola Droid Razr LG Optimus Noir HTC Desire.

Il est à noter qu’il est recommandé d’utiliser un mobile Android à partir de la version 4.0.3.

En revanche, sur les appareils iOS, l’application cessera de fonctionner ou présentera des défauts dans les suivants:

iPhone 4s iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s

Il est important de mentionner que les téléphones portables dotés de la version iOS 9 pourront fonctionner avec WhatsApp, de même, l’application sera également compatible pour les modèles avec le système d’exploitation KaiOS 2.5.1, y compris les téléphones JioPhone et JioPhone 2.

Certaines des autres mises à jour importantes qui sont disponibles depuis le début de l’année sont celles que nous vous dirons ci-dessous, vous en connaissez peut-être déjà certaines ou il est même possible que non, de la même manière que nous vous en parlerons.

WhatsApp teste les «messages disparus» ou «messages dissipés» en anglais depuis un certain temps, il s’agit essentiellement d’une fonction qui permet à ces messages d’être visibles uniquement pendant une période définie avant de les envoyer, ce qui peut avoir un sens pour groupes, il n’en a pas tellement pour les discussions individuelles.

Pour cette raison, la fonction des messages qui disparaissent ou s’autodétruisent arrivera en 2020 aux groupes WhatsApp, l’administrateur peut choisir que les messages disparaissent entre 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois ou un an, ou choisir car ne disparaissent pas comme cela se produit actuellement.

Une autre des nouveautés de WhatsApp et de celle dont on parle le moins, est la recherche de photos et de documents, car elle a été filtrée il y a longtemps, cette nouvelle recherche inversée fonctionnera de la même manière que Google Images et nous permettra de trouver des photos ou des documents de manière rapide.

En fait, WhatsApp nous avertira de l’utilisation des serveurs Google pour localiser la photo, on pense qu’elle peut être utilisée pour lutter contre les fausses nouvelles.

WhatsApp travaille depuis un certain temps sur la possibilité de partager notre contact avec une autre personne en scannant un code QR, celui-ci se trouvera dans la section Profil de notre mobile.

Grâce à ce code nous pourrons ajouter des contacts beaucoup plus facilement et rapidement, même s’il est possible que les plus bénéficiaires de cette fonction soient avant tout les entreprises qui utilisent WhatsApp Business, puisqu’elles pourront mettre le code QR dans leur établissement.

Bientôt, il ne sera plus nécessaire d’ouvrir les liens qui nous passent par WhatsApp à partir d’un navigateur externe, car la populaire application de messagerie instantanée travaille sur l’intégration de son propre navigateur intégré pour afficher directement les liens qui nous sont envoyés par des messages, que ce soit à partir de groupes ou dans des discussions individuelles.