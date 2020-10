Attirant son courage, Amber Heard publie une photo expressive qui révèle ses sentiments | INSTAGRAM

Il y a à peine deux semaines, l’actrice reconnue pour son rôle de “Mera” dans “Aquaman”, Amber Heard, ainsi que pour son différend médiatique et judiciaire mouvementé avec son ex-mari, l’acteur Johnny Depp, a partagé une photo sur son compte officiel sur Instagram, où il a apparemment relâché toute la colère et la rage qu’il avait sauvées, en montant dans un bateau.

Sur l’image, la belle Amber Heard apparaît assise dans un bateau en se promenant au bord d’un lac, près de chez elle, elle porte un pantalon noir style capri et une blouse blanche ample, aux cheveux échevelés, par le vent qui Je courais dans ce coucher de soleil et un expression ce qui a provoqué diverses réactions chez les téléspectateurs.

Et c’est ça, on peut voir Amber dans ce qui semble être le moment où elle a tout pris frustration et colère quant à tout ce qu’elle vit actuellement, que ce soit à cause de son travail dans l’industrie cinématographique, de la situation juridique avec son ex-mari et d’autres.

Sous la description “Le cri du soleil est très important”, l’image a atteint un total de 103 337 likes, bien que, il n’y a pas de commentaire écrit, ceux qui ont vu la photo du cri d’Ambre, ont remarqué qu’il peut être de manière à exprimer l’accumulation d’émotions que vous avez en ce moment.

Il est à noter que, il y a un peu plus de deux semaines, Amber a porté une nouvelle accusation au célèbre Jhonny Depp, cette fois Heard, attribue à Depp la culpabilité d’avoir éludé le procès, puisque son engagement dans un tiers du procès est toujours en vigueur. la saga de “Fantastic Beasts”, l’un des divertissements les plus attendus.

En résumé, et pour être un peu plus clair: parmi les poursuites judiciaires auxquelles le couple doit faire face, il y a celle de diffamation que Jhonny a présentée en Virginie, aux États-Unis, un procès qui a été contré par l’actrice, cependant, récemment, l’acteur a demandé à retarder le procès pendant quelques mois, car il devait remplir un contrat avec la société Warner Bros., pour les enregistrements de la production cinématographique susmentionnée.

Et, le juge a retardé le procès jusqu’en 2021, mais précisant que la cause est la contingence actuelle de santé mondiale, avant cela, elle a demandé à son ancien partenaire de faire une déclaration prolongée, bien que l’acteur ait déclaré qu’il ne pouvait pas en raison de son horaire de travail, Suite à ces événements, Amber Heard a accusé Johnny Depp d’avoir éludé le procès grâce à une déclaration publiée par ses avocats sur un portail Internet reconnu.

D’autre part, nous avons le numéro de la deuxième partie de “Aquaman”, où l’on sait bien, Amber est le protagoniste jouant “Mera”, et apparemment, la société, malgré des scandales et des procès sans fin, a décidé de ne faire que raccourcir le temps dans lequel Heard apparaîtra à l’écran.

Après le succès mondial d’Aquaman, où il a réussi à lever 1148 milliards de dollars, Jason Momoa et Amber Heard ont pris une grande importance, pour cette raison, Warner a décidé de réaliser «Aquaman 2», dont ils ne savaient pas que c’était le scandale qui l’actrice passerait avec son ex-mari Johnny Depp.

La mauvaise réputation d’Amber Heard découle des allégations de violence domestique portées contre Johnny Depp, la bataille juridique dans laquelle ils se trouvent est remplie de preuves présumées, chaque acteur montrant les choses désagréables de l’autre.

Cependant, la situation de l’actrice a piqué du nez début février, lorsque des audios sont apparus dans lesquels elle est entendue violente @ son ex-mari, passant de victime à victime, puis, les réseaux sociaux Ils se sont soulevés contre l’actrice et depuis, ils ne se sont pas arrêtés avec des critiques sévères.

Et, comme la situation de l’actrice ne va pas très bien, tout semble indiquer que “Princess Mera” pourrait avoir beaucoup moins de participation au film, comme le fait savoir un journaliste qui va très main dans la main avec l’affaire: ” Ezra Miller et Johnny Depp seront certainement dans “Fantastic Beasts 3”, Amber Heard sera certainement dans “Aquaman 2”, mais leur plan est de filmer pour que les rôles de Depp et Heard puissent être réduits en cas de mauvaise presse. “