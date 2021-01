Attirez l’attention de tous! Yanet García fait du vélo | Instagram

La belle fille du temps, comme ils le savent Yanet GarciaElle a décidé de faire du vélo tout en montrant ses fesses car elle portait une tenue extrêmement frappante, avec de la transparence et un maillot de bain noir.

Il semble que Yanet García continue de vivre son temps sans travail aux États-Unis avec suffisamment de tranquillité et en fait depuis qu’il rencontre l’Américain Lewis Howes il ne semble pas trop pressé de retourner travailler, bien qu’il y cherche sa fortune comme il l’a fait il y a longtemps. également mexicaine Jimena Sánchez.

La présentatrice a décidé il y a près d’un an de surprendre ses fans avec des photographies sensuelles de la manière la plus inattendue, c’est-à-dire qu’elle est apparue avec très peu de vêtements pendant ses vacances à vélo.

La tenue qu’elle portait était la plus curieuse, car avec juste une maille recouverte d’un maillot de bain deux pièces dans la couleur noire la plus concise qui laissait très peu de place à l’imagination.

Et est-ce que Yanet Garcia C’est une belle femme qui n’a pas peur de montrer ses charmes, même lorsqu’elle est à côté de son petit ami.

La jeune femme est devenue l’une des célébrités avec le plus de fans et la plus aimée, elle est donc fréquemment au centre de l’attention sur les réseaux sociaux, où elle vante sa grande arrière-garde qui fait sûrement délirer plus d’un.

Il ne fait aucun doute que la conductrice n’arrête pas de mettre en valeur sa beauté dans son contenu, puisqu’elle a travaillé dur pour y parvenir avec d’excellentes routines d’exercices et c’est pour cette raison qu’elle a décidé de faire le tour de cette manière révélatrice, exposant sa grande Rearguard1a en marchant avec son petit ami.

Comme prévu, la photographie a fait sensation parmi ses followers et à ce jour, elle compte près de 500 mille likes et d’innombrables commentaires de ses followers sur le célèbre réseau social.

Il est à noter qu’il a actuellement une relation amoureuse avec Lewis Howes, 36 ans originaire de l’Ohio et membre de l’équipe nationale de handball ou de handball masculin du pays anglo-saxon. Il est également connu comme un entrepreneur, un écrivain et un coach inspirant.

Malheureusement, depuis qu’il a dit au revoir à l’émission matinale de Televisa, ses abonnés disent que le matin n’est pas le même.

Je veux juste dire merci à tous ceux qui sont ici dans le forum parce que je vous aime beaucoup, je suis extrêmement reconnaissant à Magda, à Andy Rodríguez, de m’avoir permis de réaliser ce rêve qui est super beau pour moi “, a déclaré la femme sculpturale de l’époque.

De plus, parmi les mots qu’il a offerts, il a également reconnu le talent de ses collègues et les leçons que son séjour de près de deux ans à «Hoy» lui a laissé.

Le compte Instagram de l’hôte regorge de photos et de vidéos sensuelles montrant à quel point elle aime rester en forme et à quel point elle est heureuse à ce stade de sa carrière.

Il ne fait aucun doute que dans chacune de ses penderies qu’elle porte, il est plus qu’évident que la belle fille de fitness est en pleine forme et a une beauté vraiment énorme.

Ses jambes toniques, son abdomen en acier et ses courbes galbées deviennent les stars de tous ses posts.

Au cours des années, Yanet Elle s’est avérée être une femme en plus d’être belle, intelligente et confiante; Elle a également décidé de partager sa croissance personnelle avec d’autres femmes pour les accompagner dans leur changement physique et spirituel.

De plus, elle est maintenant une coach fitness complète et sur les réseaux sociaux, elle partage souvent des messages de motivation, des plats et des routines d’exercices pour soutenir tous ceux qui souhaitent transformer leur vie.

