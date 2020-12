C

Attaquer les criminels et les terroristes pourrait prendre plus de temps dans le cadre d’un Brexit sans accord, a averti un haut responsable de Scotland Yard.

Le commissaire adjoint adjoint Richard Martin craint que le Royaume-Uni ne perde l’accès à une base de données de la police européenne qui partage des alertes en temps réel pour lutter contre la criminalité grave.

Le système SIS II a été utilisé 603 millions de fois par 43 forces l’an dernier pour détecter des criminels, des terroristes et des personnes disparues.

DAC Martin a évoqué le «pire des cas» où le maintien de l’ordre à travers l’Europe devient «plus bureaucratique, plus lent et complexe».

Il a déclaré: «Ce sera certainement moins fluide, plus maladroit et nous n’aurons pas la même capacité que nous avons maintenant, c’est pourquoi nous essayons de combler cet écart autant que possible.

«Il y a un pragmatisme ici pour que nous nous préparions au pire des cas.»

Chaque fois qu’un policier britannique vérifie un suspect ou un véhicule sur l’ordinateur de la police nationale, il se connecte automatiquement au système d’information Schengen (SIS II) de 27 États membres pour voir s’ils sont recherchés à l’étranger.

(La police arrête un véhicule / Police métropolitaine)

DAC Martin, responsable du Brexit du Conseil national des chefs de police, a déclaré: «La vitesse à laquelle nous obtenons des informations et des renseignements est essentielle. Cela nous permet de prendre des mesures sur-le-champ, surtout avec ce système.

«Ils peuvent être dangereux dans la communauté ou être recherchés en Pologne, par exemple pour cambriolage.

«Mes agents peuvent les arrêter immédiatement et les placer en garde à vue, ce qui réduit les risques qu’ils peuvent poser à quiconque dans nos communautés.

Il existe des craintes similaires quant à savoir si le Royaume-Uni conservera l’accès au système européen d’information sur les casiers judiciaires qui indique aux agents si un suspect a des condamnations à l’étranger à utiliser comme base légale pour refuser la libération sous caution.

Un autre système, Prüm, permet à la police britannique de rechercher dans les bases de données européennes de l’ADN prélevé sur des scènes de crime et des suspects.

M. Martin a ajouté: «Si, par exemple, un ressortissant étranger a commis un cambriolage ici et laissé de l’ADN, nous pouvons immédiatement faire cet échange, l’identifier comme suspect et prendre des mesures.

«Pour nous, il s’agit d’arrêter des personnes qui pourraient entraîner des risques pour nos communautés de différentes manières.

«C’est l’action quotidienne que la plupart des forces de police feraient et que le public reconnaîtrait.»

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que le Royaume-Uni cherchait à accéder à certains des outils utilisés dans l’UE dans le cadre d’une «coopération de bon sens».

(Vérifications: la UK Border Force a déployé aujourd’hui la nouvelle stratégie MGF à Gatwick)

Le Centre international de coordination de la criminalité et une unité nationale d’extradition ont été mis en place comme solution de secours afin que le Royaume-Uni ne devienne pas un foyer pour les fugitifs étrangers et que les Britanniques ne puissent pas fuir vers une nouvelle «Costa del Crime» sur le continent.

Si la Grande-Bretagne commence l’année prochaine sans accord, M. Martin a ajouté: «À 12 h 01 le 1er janvier, la police se poursuivra et nous utiliserons les mesures de repli que nous avons affinées au cours des 12 à 18 derniers mois. Je veux m’assurer que les criminels savent que ce n’est pas un pays sûr où venir.

«La grande différence sera que notre travail sera légèrement plus complexe. Nous n’aurons pas d’informations en temps réel comme nous le faisons actuellement si nous partons sans accord et perdons ces outils.

«Nous nous appuierons sur différents systèmes, bases de données et accords avec des partenaires pour le partage d’informations.

«Cela ajoutera plus de complexité au paysage, rendant les choses plus bureaucratiques, moins visibles et un peu plus lentes qu’elles ne le sont actuellement, et nous devrons nous lever pour répondre à cette occasion.

«Toutes mes interactions avec les forces de l’ordre étrangères ont été positives.

«Il y a une volonté absolue de travailler avec nous à l’avenir. Ce sera simplement la base juridique que nous devrons aplanir pour y parvenir.

«Il n’y a pas de maison de transition. Nous sommes soit en Europe et à Schengen, soit nous ne le sommes pas. »