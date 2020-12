Attributs en vue, Kim Kardashian pose pour promouvoir sa marque | INSTAGRAM

La célébrité américaine Kim Kardashian West, n’allait pas être laissée pour compte en termes de mouvements d’affaires millionnaires, alors, suivant les traces de sa jeune sœur, elle a décidé de créer une société de quelque chose que de nombreuses stars célèbres et célèbres utilisent: ceintures, et plus tard, une ligne de sous-vêtements a été ajoutée.

Succès retentissant dans les ventes, Kim a décidé de créer de plus en plus de lignes de textiles afin de plaire à sa clientèle et bien sûr, de répondre à tous leurs besoins respectifs, pour lesquels, quelques mois après le lancement de la première ligne, le femme d’affaires se vantait de mettre sur le marché “Smooth Essentials”.

Cette nouvelle collection de Kim Kardashian propose des solutions pour sculpter, adoucir et sublimer la silhouette, également appelée “Solutionwear” ou des vêtements de solution, qui sont entièrement conçus pour sculpter, soulever et améliorer en douceur la forme naturelle du corps, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des correctifs avec des chirurgiens.

“Une sélection de quatre silhouettes de sous-vêtements essentielles dans un tissu léger et soyeux qui adhère et se moule au corps, offrant une tenue élastique de soutien et une finition lisse et invisible en cinq tons”, comme le résume Kim Kardashian elle-même .

De même, et comme prévu par le modèle et le visage de ses propres créations, Kim a fièrement posé pour attirer l’attention et générer plus de ventes, car comme de nombreux internautes le mentionnent régulièrement: «oui Kim Kardashian l’utilise, je le veux. “

Dans le morceau de divertissement promotionnel, que l’influenceuse a montré sur son compte Instagram officiel, Kim porte le «Smooth Essentials Tank» et dans une autre des publications promotionnelles, le «Smooth Essentials Cheeky Brief», les deux articles figurent dans l’un des cinq couleurs allant du beige, ou aussi appelé Ocre, Sienne, que l’on voit passer par les tons bruns, Jaspe et Cacao, qui passent au noir, Onyx.

Avec la pose d’une femme autonome, accroupie dans ce qui semble être un paysage désertique, Kim porte la tenue en noir, composée d’un corsage confortable et de collants de la même couleur, le tissu, comme elle l’a supposé, a l’air doux et très réconfortant, de même, l’ensemble remplit pleinement toute sa mission, qui est de mettre en valeur la silhouette délicate du mondain et de la styliser également.

En plus de montrer très bien ses attributs physiques, avec lesquels elle a tous ses fervents admirateurs stupéfaits par une telle beauté, et nous ne pouvons pas oublier de mentionner le regard captivant et séduisant de Kim, dont elle a ses adeptes amoureux.

De cette façon, la plus célèbre des Kardashian montre que sa ligne de textiles est en fait une collection de style ajustable qui ressemble à une seconde peau, car elle peut vraiment être vue très à l’aise en posant avec ses créations.

La nouvelle proposition de sous-vêtements est essentiellement des sous-vêtements invisibles car non seulement ils s’adaptent à différents types et tons de peau, mais ils ont également une finition soyeuse et sans couture, idéale pour ne pas laisser de marques après avoir cessé de les porter.

Cependant, en plus, il est conçu pour tirer parti de la silhouette de tous les types de femmes, car il est disponible dans tellement de tailles qu’ils ne sont sûrement pas faciles à trouver.De plus, vous n’avez pas toujours la chance que vos propres vêtements puissent sculpter votre corps dans le plus pur style des sœurs Kardashian.