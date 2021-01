Au bar, Salma Hayek a envie d’Instagram en mini jupe | .

Si quelqu’un sait rêver et flirter avec ses followers sur Instagram, c’est la belle Salma Hayek. L’actrice mexicaine a partagé une photo difficile à oublier, car dans l’image partagée sur Instagram, vous pouvez voir le célèbre de Hollywood sur un comptoir de cuisine et dévorer une assiette de nourriture.

On voit la jeune Salma Hayek portant une mini-jupe de couleur claire et un chemisier sombre plutôt ajusté, l’actrice a grimpé sur le bar et croisé les jambes pour déguster une assiette de nourriture. Apparemment, c’était assez délicieux ce que la jeune actrice goûtait comme un geste de plaisir capturé sur son visage.

L’image en noir et blanc est assez frappante, non seulement en raison de l’énorme attrait du Actrice mexicaineMais parce qu’il était dans une maison typiquement mexicaine, il semble qu’il n’ait pas posé pour la photo et qu’elle n’a été prise que «au bon moment».

Il parait Salma Hayek “il avait fait un mauvais pas”, car sur l’image on peut voir à quoi ressemble une attelle orthopédique sur sa cheville.

Bien que le protagoniste de Frida ait l’air vraiment spectaculaire à 54 ans, apparemment, cette image date d’il y a quelques années, en raison de l’apparition de l’artiste. La photo a été partagée par le célèbre le 26 janvier 2020 et a dépassé 400000 réactions, Hayek a partagé une phrase amusante à côté de l’image.

Qu’y a-t-il dans votre bol? Qu’avez-vous dans l’assiette? #sundaymood, a écrit la belle mexicaine.

Selon les commentaires, la belle Salma Hayek a fait appel à ses followers, qui en ont profité pour la complimenter sur sa beauté.

Récemment, la star hollywoodienne a avoué quel est le pire secret de beauté qu’ils ont partagé et que, heureusement, elle n’a pas suivi. A dire pour la mère de Valentina PalomaQuand il était encore très jeune, quelqu’un lui a dit qu’il devait appliquer du Botox sur son visage avant que les rides d’expression ne surviennent, dans le but de toujours paraître jeune; mais heureusement, a-t-elle souligné, il n’a pas suivi les conseils.

Le secret qu’elle a révélé et pris était de se laver le visage avec de l’eau de rose; Cette méthode de beauté garantit que Salma est son secret pour avoir l’air joviale et belle. A 54 ans, l’actrice d’origine Veracruz ne ressemble pas du tout à une femme de cet âge et a un visage d’envie.

La star de Frida Elle ne se lasse pas de montrer à quel point elle est fière d’elle-même et partage avec confiance ses cheveux gris, son visage naturel et son corps en maillot de bain sur les réseaux sociaux. La vérité est que l’actrice ressemble vraiment à ce que beaucoup de jeunes femmes aimeraient, elle est donc un exemple pour beaucoup de femmes sur la façon de vieillir dignement.

Salma Hayek Il a également avoué qu’il lui était difficile d’être là où il est et que même s’habiller pour un événement spécial était compliqué, car les créateurs se battent uniquement pour habiller les grandes stars.

Mais après quelques années, avec des efforts, du talent et du dévouement, la femme mexicaine a réussi à gagner une énorme popularité à Hollywood et maintenant ce sont les marques qui se battent parce qu’elle porte certains de ses vêtements. Maintenant non seulement cela, mais Salma Hayek a le luxe de sélectionner les projets auxquels participer et même, c’est généralement elle qui commence les projets avec sa participation en tant que productrice.