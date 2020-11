À moins que vous n’ayez vécu sous une pierre, vous devriez déjà le savoir: Lady’s Gambit est devenue la minisérie Netflix la plus regardée de toute son histoire. Bien sûr, cela fait de l’énigmatique Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) une source de curiosité. Est-ce une histoire vraie? Comment est le monde des vrais joueurs d’échecs à travers le monde?

Comme cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises, Beth Hamon n’est pas réelle ou basée sur un personnage spécifique, mais elle est dans la vie des joueurs d’échecs à plusieurs époques différentes, ce qui est une curiosité dans la manière dont jusqu’à présent le le cinéma et la télévision ont présenté au jeu dans le cadre d’arguments plus intellectuels et complexes.

En fait, bien que les échecs aient été une activité essentiellement masculine, la majeure partie de son histoire a été le passe-temps des femmes de la classe supérieure du Moyen Âge au 18e siècle, y compris la reine Elizabeth I et Mary, reine d’Écosse. Cependant, seule une femme recevrait le titre de grand maître pour la première fois à la fin des années 1970. L’histoire de Beth est donc fictive, mais les années 1970 et 1980 étaient encore des temps révolutionnaires. pour les femmes aux échecs et c’est ce que la série (basé sur le livre du même nom de Walter Tevis) veut montrer.

Pour donner un peu de contexte: dans Lady’s Gambit, Beth Harmon est une enfant prodige qui trouve refuge dans une vie institutionnalisée aux échecs, après la mort de sa mère qui l’a forcée à grandir dans un orphelinat.

Bien que cela puisse sembler être une façon très Dickensienne de regarder un sujet comme le talent naturel et la capacité précoce, la série prend des décisions intelligentes lorsqu’il s’agit de montrer à quoi ressemblait la vie d’une figure comme Beth – ou à quoi pourrait ressembler Beth – dans les années 60 et 60. 70.

En voyageant avec sa mère adoptive, Beth remporte des compétitions internationales et acquiert une renommée pour son style de jeu et son incroyable capacité à battre toutes sortes d’adversaires. Bien que l’intrigue de Lady’s Gambit ne soit pas basée sur une histoire vraie, le joueur qui a inspiré son personnage était le prodige d’échecs masculin Bobby Fisher.

Comme Beth, Fisher a remporté son premier titre américain à l’âge de quatorze ans et était alors une célébrité locale, ayant étonné ses adversaires par sa capacité presque miraculeuse à analyser des jeux d’une complexité considérable en quelques minutes. En 1958 et avec seulement quinze ans, il est devenu Grandmaster a dominé la scène des échecs pendant les années 60 et 70. Fisher a même pu battre le russe Boris Spassky lors du Championnat du monde d’échecs, considéré comme une réalisation monumentale en raison du grand héritage russe – et de l’héritage – du jeu le plus intellectuel de tous.

Cependant, Beth pourrait avoir plus en commun avec les femmes énumérées ci-dessous, plutôt qu’avec le joueur d’échecs bien connu sur lequel son histoire est vaguement basée.

Lady’s Gambit et Nona Gaprindashvili

Nona Gaprindashvili a été la première femme à recevoir le titre de Grand Maître en 1978. La reconnaissance est décernée par la Fédération internationale des échecs aux joueurs qui atteignent un certain niveau d’excellence.

Après le championnat du monde d’échecs, c’est le titre le plus important parmi les joueurs, qui s’affrontent dans l’espoir de l’atteindre.

Bien que Gaprindashvili ait été championne à plusieurs reprises, sa grande réussite consiste à obtenir le titre de Grand Maître International dans la section masculine, une réalisation qui a ouvert les portes à la compétition pour les femmes sur la même scène que leurs homologues masculins. À 79 ans, elle est toujours une joueuse active et maintient une cote de 2270. En 2005, elle a remporté le tournoi d’échecs BDO organisé aux Pays-Bas à l’âge de 64 ans.

Maia Chiburdanidze

Jusqu’en 2010, Chiburdanidze était la plus jeune championne du monde d’échecs féminine et pendant des années, elle était imbattable. Comme la fictive Beth, elle a appris les règles des échecs à l’âge de 8 ans et a remporté son premier tournoi international féminin en 1974, à seulement 13 ans et encore une adolescente inconnue.

Elle a reçu le titre de grand maître féminin trois ans plus tard, mais ne recevrait le titre de grand maître international (dans sa catégorie masculine) qu’en 1984. Elle était la deuxième femme à recevoir ce titre, après Gaprindashvili. Une autre similitude que Chiburdanidze partage avec Beth est qu’elle a beaucoup joué dans des tournois masculins à travers le monde, en remportant certains dans les années 80 et 90.

Susan Polgar

Susan et ses deux sœurs, Judit et Sofia, faisaient partie d’une expérience pédagogique que leur père a menée, avec l’intention de prouver que les génies ne sont pas nés, mais font partie d’une série de stimuli éducatifs qui pourraient leur permettre – en théorie – se démarquer dans toutes sortes de disciplines grâce à l’effort et à la volonté.

L’hypothèse semblait bien fonctionner avec Susan, qui a remporté son premier tournoi d’échecs à 4 ans en jouant des filles deux fois son âge. À ce moment-là, il pouvait lire, écrire et réciter des passages entiers de livres d’échecs par cœur. À 12 ans, elle a remporté le championnat du monde féminin U16. Avec un style féroce et direct, Polgar a joué principalement dans les tournois masculins et à 17 ans, elle a été la première femme à se qualifier pour le championnat du monde masculin.

Cependant, elle n’a pas concouru car, selon Susan elle-même, la FIDE (International Chess Federation) et la fédération hongroise ont changé les règles pour l’empêcher de le faire. Malgré cela, elle a reçu le titre de grande enseignante en 1991, être la troisième femme à y parvenir.

Judit Polgar

Comme Susan, Judit Polgar, elle savait déjà qu’elle serait une prodige des échecs avant d’avoir dix ans grâce aux efforts de son père et au dévouement de sa famille pour l’amener à l’excellence.

Elle est généralement considérée comme la joueuse la plus talentueuse de l’histoire et a remporté un match contre un joueur masculin numéro un en titre, en plus de battre plusieurs joueurs en même temps dans des compétitions de haut niveau. Sa sœur, Susan, l’a formée dès son plus jeune âge, mais Judit l’a finalement dépassée pour devenir une célébrité qui a étonné pour sa capacité à résoudre des stratégies d’une complexité considérable en quelques minutes.

Comme Beth Harmon, Judit a vaincu les gens sans regarder l’échiquier et est décrite comme ayant un style de jeu très intense. Elle a aussi les cheveux roux et des adversaires masculins adultes l’ont décrite comme ayant des yeux meurtriers et comme une jolie fille capable de les écraser à la moindre insouciance. On disait même que sa performance était supérieure à celle de Fisher quand il avait le même âge.

Un autre fait intéressant est que Judit avait également une rivalité avec un grand professeur russe, Garry Kasparov. Comme Beth, elle a perdu la première fois qu’elle l’a affronté, mais a finalement marqué l’histoire en le battant en 2002 lors du match Russie contre le reste du monde.

Hou yifan

Yifan a également commencé à jouer très jeune: à 3 ans, elle a battu son père et sa grand-mère. Deux ans plus tard, il est devenu le plus jeune membre de l’équipe d’échecs de son Xinghua natal et a remporté son premier championnat. Cependant, Yifan a décidé de ne pas consacrer sa vie entièrement aux échecs en tant que carrière, préférant mener une vie plus équilibrée.

Vera Menchik, un autre gambit féminin

Vera Menchik n’a jamais reçu le titre de grand maître, mais elle a conservé son titre de championne du monde féminine pendant plus de 17 ans, dominant ses autres adversaires féminines. Il mourut pendant la Seconde Guerre mondiale, bien avant la création du titre de grand maître. Cependant, son héritage vit sur: Le trophée de l’Olympiade d’échecs féminine s’appelle la Coupe Vera Menchik.

