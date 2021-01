Au naturel! alors Mia Khalifa a surpris ses fans | Instagram

Le mannequin et la femme d’affaires Mia khalifa apparaît dans une image qu’elle a partagée dans laquelle elle apparaît au naturel, enthousiasmé par ça, a publié la nouvelle sur son Instagram.

Actuellement, le nom de l’ancienne actrice de 27 ans continue d’être l’un des plus reconnus au monde, en raison de son ancien travail il y a quelques années, où elle a enregistré des films pour adultes, ce qui lui a donné une renommée internationale, en particulier pour un en particulier qu’à l’époque le gouvernement de Beyrouth, le Liban l’a pris comme une offense, parce que dans une scène il est apparu portant un hijab, un symbole important pour sa culture.

Peu après Mia khalifa fait ses débuts dans l’industrie, a décidé de s’en retirer, il y a ceux qui affirment qu’elle l’a fait parce qu’elle a reçu des menaces de son propre gouvernement, bien que d’autres rumeurs affirment qu’elle-même était déçue par l’industrie de ce type de film afin que Il a décidé de prendre sa retraite, même si son nom commençait déjà à être reconnu.

Grâce à la popularité qu’il a acquise en lançant son Instagram et d’autres réseaux sociaux, il a immédiatement eu plusieurs followers, jusqu’à présent, il compte 22 millions 500 mille followers uniquement sur Instagram, Mia khalifa Elle a également un compte sur Tiktok et d’autres réseaux, où elle est également célèbre.

C’est pourquoi de nombreuses entreprises ont immédiatement commencé à chercher qu’elle soit l’image de leurs produits, comme ce fut le cas de la photo principale de cette note, où elle apparaît dans la nature tout en montrant ses énormes charmes que ses fans aiment tant.

Dans l’image, il semble ravir votre palais avec un délicieux hamburger, Mia khalifa Il prend une bouchée et avec ses bras quand il la prend, il couvre un peu ses nobles parties.

SI VOUS VOULEZ VOIR L’IMAGE DE MIA KHALIFA, CLIQUEZ ICI.

C’était un rêve complet d’être dans @wcitycenter! Je n’arrive pas à croire qu’il y ait une salle de jeux dans ma chambre, mais ma fonction préférée était la baignoire assez grande pour manger un hamburger et une télévision pour regarder ESPN sur le mur de la baignoire », a écrit Mia Khalifa.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Quelque chose de très intéressant à propos de la photo que le mannequin et la femme d’affaires ont partagée, c’est qu’elle se trouve dans une baignoire, bien qu’elle n’ait pas d’eau, c’est quelque chose d’étrange à manger à l’intérieur, vous ne pensez pas, peut-être que cela a rendu la photo plus intéressante.

Comme d’habitude dans les publications que Mia Khalifa fait, elle a immédiatement commencé à avoir des commentaires et des “J’aime” de ses millions de fans, jusqu’à présent, elle a un peu plus d’un million de coeurs rouges et sur les commentaires il y en a tellement que nous ne pouvons pas tous les voir, juste les plus récents.

Aujourd’hui, Khalifa est mariée à Che Robert Sandberg, bien qu’ils vivent ensemble depuis longtemps, avec leurs adorables animaux de compagnie, malgré le fait que Mia a arrêté de faire des films il y a environ sept ans, elle est restée occupée, car elle est devenue une femme d’affaires, Elle a lancé des calendriers dans lesquels elle est elle-même la protagoniste, elle fait de la publicité pour différentes entreprises via ses réseaux sociaux.

Il y a quelques mois, une nouvelle a été partagée qui a choqué des millions de personnes, et c’est qu’il est déclaré selon certains médias que la jeune sœur de Mia Khalifa a décidé de s’aventurer dans le monde du cinéma, comme sa sœur l’avait fait à l’époque, bien Cette nouvelle n’a été que “confirmée” car dans son compte Twitter il affirme qu’elle est sa sœur, par contre la femme d’affaires elle-même n’en a pas parlé.

Lire aussi: Les charmes de Mia Khalifa sont presque sortis de son maillot de bain