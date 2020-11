Au naturel! Kimberly Loaiza surprend ses fans en vidéo | Instagram

La youtubeuse, chanteuse, femme d’affaires, mannequin et personnalité internet mexicaine Kimberly loaiza Il a décidé de partager une vidéo qui malgré avoir été supprimée 24 heures après sa publication et c’est que la jeune femme apparaît naturellement dans le clip vidéo.

C’est La Lindura Mayor et aussi l’épouse de Juan de Dios Pantoja Elle a montré son visage naturel, alors qu’elle portait un pyjama de sa chambre, l’interprète de “Tu m’as perdu” a fini par tomber amoureuse de ses followers, peut-être que pendant quelques secondes vous avez pensé que c’était autre chose, mais ne vous inquiétez pas. leurs tenues.

Les réactions qu’il a dans ses histoires sont inconnues, il y en avait sûrement des millions, cela ne fait aucun doute, ce que nous savons, c’est que vous pouvez profiter de la vidéo en question autant de fois que vous le souhaitez.

Si à plusieurs reprises nous l’avons vue porter des vêtements décolletés ou montrer un peu de sa peau, il est rare de la voir montrer quelque chose de plus, non pas pour le simple fait qu’elle est maman mais parce que sa personnalité est comme ça.

Grâce à cela, c’est précisément pourquoi elle est si aimée de ses fans, car elle n’a pas oublié l’éducation que ses parents lui ont inculquée, Kimberly loaiza Elle est l’une des rares célébrités qui préfère ne pas montrer son physique pour vendre son image.

La vidéo qu’il a partagée dans ses histoires à travers son Instagram, apparaît portant son visage lavé et embrasse aussi l’air, sûrement pour ses «mignonnes» c’est ainsi qu’il se réfère à ses fans.

Kimberly loaiza ne manque pas l’occasion de remercier constamment ses adeptes, car grâce à eux, ils ont réussi à devenir l’une des personnalités et célébrités les plus reconnues de tout le Mexique et à l’étranger.

Il y a quelques jours, il a également partagé une vidéo où il portait ses cheveux dans un ton assez différent de celui qui a été récemment peint, la couleur est une sorte de bleu platine similaire à celle que portait Juan de Dios Pantoja.

Pour le moment il n’a pas partagé de nouvelles images pour savoir s’il a réellement décidé de modifier le ton de ses cheveux, heureusement Kimberly loaiza Elle a la possibilité de changer de look quand elle le veut et le style qu’elle veut, puisque tous ceux qu’elle a utilisés ont été assez bons pour elle.

Ses fans sont au courant de chacune de ses publications sur leurs réseaux sociaux ainsi que de sa musique, des contenus vidéos sur YouTube, Tik Tok et Twitter.

En plus d’être une star, une femme d’affaires et une chanteuse, Kimberly Loaiza s’occupe de sa maison et est une mère dévouée, même si à certaines occasions la chanteuse a admis qu’elle ne menait pas toutes les activités chez elle comme elle le devrait et n’allait presque jamais dans la cuisine, Malgré cela, elle passe beaucoup de temps avec son mari et sa fille.

Certaines spéculations indiquent que Kimberly loaiza et Juanito ont décidé d’avoir plus d’enfants et qu’elle est déjà enceinte.

Ces spéculations ont été soulevées par certains de ses partisans parce que ces derniers temps, il portait des vêtements très amples et il y en a d’autres qui affirment que dans certaines vidéos, la gentillesse plus âgée a été vue avec son ventre un peu bombé.

JD Pantoja et La plus grande gentillesse Ils gardent généralement certaines nouvelles anonymes en relation avec leur carrière et leur vie personnelle, ils décident quand partager ces nouvelles avec leurs fans, même si parfois elles sont quelque chose de plus qu’évident, comme dans le cas où ils se seraient retrouvés ensemble en couple.

Pratiquement toute nouveauté que la gentillesse plus âgée et son mari font connaître devient une tendance presque immédiatement, sans aucun doute, le couple à succès attend un peu avant d’annoncer qu’un bébé est en route, dans le cas de c’est vrai.

