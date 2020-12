Au naturel! Livia Brito se baigne dans la mer et ressemble à une sirène | Réforme

Le beau Livia brito est une actrice d’origine cubaine qui a plus que démontré non seulement son talent mais aussi sa beauté n’a pas d’égal, cela s’est produit avec une photo où elle apparaît nageant dans la mer dans son ensemble sirène, par coïncidence ne porte aucun vêtement, est apparemment complètement au naturel.

Il y a quelques années, il a commencé sa carrière en tant que actrice au Mexique, peu à peu il acquiert des rôles plus importants jusqu’à ce qu’il atteigne les premiers rôles et non seulement dans une telenovela mais aussi dans une série, peut-être vous souvenez-vous de “Le pilote” ou “Médecins, ligne de vie”.

Malgré le fait que la publication ait été partagée en 2019 si rafraîchissante que la mémoire de ses abonnés ne tombera pas mal, ces types d’images mettent tout le monde de très bonne humeur quand ils voient le corps sculptural de la belle célébrité et star des médias sociaux.

La chose intéressante à propos de Livia brito dans sa photographie, c’est ce qui vous fait imaginer, vous vous demandez peut-être pourquoi, et c’est que le fait qu’il soit dans la mer avec plus d’un demi-corps dans l’eau, ne sortant qu’un peu de sa silhouette en nageant, ses mains reposaient sur le sien breloques alors elle les a un peu recouverts, mais il est évident qu’elle ne porte pas de vêtements sur au moins cette partie de son corps.

En parlant de la partie inférieure, il est complètement dans l’eau et ne peut pas être apprécié en détail, dans le cas où vous portez un maillot de bain ou il n’est pas impossible de le voir, c’est à ce moment que l’imagination de ses adeptes entre en jeu, qui peut faire des suppositions différentes sur ce qu’il enlève.

Livia brito dans sa description, il a demandé à ses fans de terminer une phrase “Dans la mer …” Beaucoup d’entre eux ont immédiatement commencé à écrire leurs réponses mais d’autres n’ont pas perdu de temps et se sont consacrés à lui dire à quel point il était beau dans plus d’un occasion avec ses mille deux cents commentaires sur l’image.

Cette femme casse les stéréotypes de la beauté féminine, elle le surpasse, c’est un être divin de la mer de la merveilleuse île de Cuba, je ne peux qu’être impressionnée », a écrit l’une de ses fans.

Avec cinq millions six cent mille adeptes Livia Brito a réussi à provoquer plus que des soupirs avec ses photographies et quelques vidéos où sa silhouette est la protagoniste.

Bien que cette année n’ait pas été assez productive pour l’actrice ainsi que pour des millions de personnes grâce à la pandémie, Livia brito Elle a réussi à rester occupée, on peut l’apprécier avec ses publications car le fait de partager plusieurs images a été constant ces derniers temps, du moins sur son compte Instagram officiel.

En plus de la pandémie, la protagoniste de la telenovela “Une fille italienne se marie” a été affectée par un différend juridique qu’elle a eu avec un photographe, si fort que cela a eu des conséquences sur sa carrière, car selon les allégations, elle a perdu plusieurs contrats importants en Televisa, en plus du rejet de certains internautes, même s’il semble que cela s’est déjà calmé un peu.

Selon des déclarations, on dit qu’elle a elle-même été la cause de la fin de sa carrière, comme cela s’est produit avec d’autres célébrités, non seulement du Mexique mais aussi d’autres pays comme Tiziano Ferro, qui grâce à un commentaire qu’il a fait à l’égard du Les femmes mexicaines, a été pratiquement interdite du pays.

Jusqu’à présent, Livia Brito continue de travailler au Mexique, espérant avoir une autre occasion de continuer à travailler sur différents projets, peut-être que cela sera résolu dans quelques mois lorsque la pandémie sera mieux maîtrisée.

