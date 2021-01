W

Avec l’achèvement de son épopée en six volumes, My Struggle romans, Karl Ove Knausgaard a été salué comme une «sensation littéraire du XXIe siècle». Il a également été qualifié de «pédophile littéraire» et comparé au meurtrier de masse norvégien Anders Behring Breivik. Juste pour écrire un livre.

Son dernier, un recueil de courts essais philosophiques, jette un coup d’œil à certains de ces critiques. L’auteur n’a aucune intention de convaincre qui que ce soit. Cependant, il ne peut pas non plus attirer beaucoup de nouveaux fans. Certainement pas dans sa patrie d’adoption, la Suède, qu’il cible dans la pièce dont l’anthologie tire son titre. «Au pays des cyclopes» décrit une nation pleine de «haine et de peur», un pays myope où les opposants politiques sont qualifiés de «nazis» et les auteurs d’histoires controversées sont attaqués pour leur liberté.

C’est une réaction ardente contre la culture d’annulation. C’est le genre de déclaration qui ferait sensation, sauf qu’elle a été publiée pour la première fois dans un journal suédois il y a plus de cinquante ans. Pourtant, d’autres parties de la collection pourraient faire avec son objectif.

Knausgaard serpente à travers ses propres pensées sur les arts, le destin, les livres d’autrui, voire son propre travail. Lorsqu’il semble s’être arrêté sur un point, il saute sur une nouvelle idée. Parfois, cela peut avoir l’impression de glisser dans un esprit brillant, comme dans «America of the Soul» qui vous emmène dans une aventure culturelle de Knut Hamsun de Norvège à Charlie Chaplin, en passant par Dostoevsky. Ailleurs, c’est un galop à travers les rêveries boueuses d’un homme essayant d’expliquer de grands concepts dans un format serré.

Les fans de My Struggle reçoivent un os avec l’un des meilleurs morceaux, «Fate». Son souvenir d’ouverture d’un rêve d’adolescent sera familier aux lecteurs du cinquième volume de l’auto-fiction, Some Rain Must Fall. La fin de la falaise peut également envoyer un pic d’excitation dans les épines de ceux qui savent comment cela se passe. Si vous n’êtes pas familier, vous pouvez vous sentir insatisfait et avoir un aperçu d’une meilleure histoire racontée ailleurs.

C’est peut-être là le problème. La série qui a fait de Knausgaard une superstar, achetée par environ un adulte sur neuf dans son pays d’origine, la Norvège, comportait également de grands thèmes. Il les a répandus, cependant, sur six romans de jusqu’à 700 pages. Il n’est pas connu pour ses phrases accrocheuses. «Au pays des cyclopes» contient 16 essais pour à peine 300. Knausgaard a besoin de plus d’espace.

Au pays des cyclopes: essais de Karl Ove Knausgaard (Harvill Secker, 16,99 £)