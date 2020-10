Au ralenti, Demi Rose est la meilleure dans les coulisses | INSTAGRAM

La belle et célèbre, Demi Rose, la modèle britannique dont le centre d’attention est par excellence chargé de le refaire, mais cette fois avec une vidéo dans laquelle il apparaît marchant en «ralenti» (ralenti) derrière la caméra de sa séance photo la plus réussie de ces dernières semaines .

C’est un séance photo qui a été prise il y a quelques jours dans laquelle elle est apparue vêtue d’une robe très attrayante et surtout ouverte, qui mettait en valeur la grande beauté de Demi Rose au maximum et avec laquelle elle était plus que belle tout en portant une ceinture avec des chaînes et que Collier doré désormais très apprécié qui caractérise les photos.

Ce que les fans de la vidéo ont le plus aimé, c’est qu’elle semble marcher au ralenti vers la caméra avec le vent la frappant de l’avant et bougeant sa robe d’une manière qui les a captivés et fait agir la substance rapidement en lui donnant un aspect, tout en l’appréciant. la photo et la partager avec leurs amis.

Si vous vous souvenez de cette tenue, elle l’a utilisé il y a quelques jours dans certaines photos qui ont également eu beaucoup de succès et qui ont réussi à rassembler un grand nombre de likes, étant l’une des meilleures de ces jours de la jeune britannique.

Comme d’habitude, Demi Rose nous rapproche un peu plus de sa vie personnelle pour partager avec nous tout ce qu’elle fait dans sa vie de tous les jours puisque nous savons qu’elle aime beaucoup la fête et sortir avec ses amis à cette occasion ne faisait pas exception.

Dans ses histoires, nous pouvons voir qu’il a visité un bar privé avec de beaux modèles qui font partie de son cercle social le plus proche et avec qui il s’est beaucoup amusé tandis que certains se livraient à des danses exagérées, un de plus se consacrait à être le DJ de la nuit. jouer des chansons latines très savoureuses, qui étaient le meilleur divertissement de la nuit.

Mais ce que les fans ont jugé encore plus exquis, c’est la vue que Demi Rose leur a donnée en focalisant la caméra sur les belles jeunes femmes qui étaient avec elle, car chacune est à elle seule une beauté qui marche et cela montre qu’elles ont passé un excellent moment.

Il nous a également présumé qu’il était resté dans une pièce totalement transparente pour pouvoir continuer à profiter de la nature sans danger d’attaque par des animaux ou des insectes dans un endroit qui ressemble à un paradis.

Il s’est également consacré à la visite d’une cave, un lieu spécialisé où l’on garde le vin et qui a été transformé en un lieu de dégustation de vins, alors Demi et ses amis lui ont rendu visite pour prendre un verre et passer une excellente nuit, toujours à la recherche de nouvelles activités.

La vidéo des coulisses compte 413000 vues en quelques heures car, comme nous le savons, les filles parviennent à rassembler un nombre beaucoup plus important en une seule journée, une situation qui attire beaucoup l’attention ainsi qu’elle-même.

Il faut se rappeler que la jeune femme est en vacances aux Maldives, se concentrant sur son travail de modélisation de diverses tenues et s’efforçant d’avoir de meilleures photos de mieux en mieux est quelque chose qu’elle réalise depuis ses débuts car à chaque fois elle a une meilleure qualité et une meilleure concentration, donc les marques les sponsors sont plutôt satisfaits, comme c’est le cas de Fashion Nova, dont elle est l’ambassadrice officielle.