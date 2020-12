T

L’expression «Essex Girl» avec ses associations avec des talons aiguilles, des cheveux blonds teints et des soirées sauvages doit être supprimée du dictionnaire.

Oxford University Press supprimera l’expression à la suite d’une campagne menée par le Front de libération des filles d’Essex qui a reçu le soutien de femmes nées dans l’Essex, dont Dame Helen Mirren.

Le groupe avait été énervé par l’entrée dans le dictionnaire Oxford Advanced Learner’s Dictionary pour “ Essex girl ”: “ Un nom utilisé surtout dans les blagues pour désigner un type de jeune femme qui n’est pas intelligente, s’habille mal, parle d’une manière forte et laide et est très disposé à avoir des relations sexuelles.

L’auteur Syd Moore, qui a fondé le groupe, a déclaré: «Les femmes du Congo avaient entendu parler de la fille d’Essex. J’ai pensé: il est temps de s’en débarrasser une fois pour toutes.

Son projet a été soutenu par un autre groupe de campagne, Snapping the Stiletto, qui se consacrait à empêcher les femmes d’être dégradées.

L’objectif du groupe est de faire passer le message que l’image de la «fille d’Essex» ne représente pas toutes les femmes du comté.

La star de la télé-réalité Gemma Collins, qui est apparue dans The Only Way is Essex Essex, a critiqué l’utilisation du terme dans le dictionnaire et l’a qualifié de “ péjoratif ”.

Dame Helen Mirren, de Southend-on-Sea, et Penny Lancaster, de Chelsmford, ont toutes deux fait don de chaussures à un spectacle organisé par le groupe pour montrer leur soutien.

Le terme «fille d’Essex» a été inventé pour correspondre à la définition de «l’homme d’Essex» inventée par le journaliste politique Simon Heffer, originaire de la région.

Il a défini l’homme d’Essex comme «jeune, industrieux, légèrement brutal et culturellement stérile».