Au revoir à Lupe Vázquez, l’infirmière du “Docteur Cándido Pérez” | Instagram

La nuit du jeudi 22 janvier dernier, une perte mortelle allait arriver pour le monde du théâtre après avoir perdu l’une de ses grandes actrices, Lupe Vázquez, les générations précédentes se souvenaient d’elle comme la fidèle infirmière de “Docteur Cándido Pérez“.

“Actrice, comédienne, compositrice, écrivaine, enseignante”, décrit son fils Fernando Canek à la femme qui a consacré sa vie au monde de la télévision

Avec des mots émouvants, le fils de Lupe vazquez a publié la malheureuse nouvelle qui secoue une fois de plus l’environnement artistique. C’est ainsi que son fils lui a donné les derniers mots.

C’est hier soir que la nouvelle du départ du célèbre comédien de 75 ans a été confirmée après la diffusion du message dans lequel plusieurs images peuvent être vues qui immortalisent la mémoire de la célèbre actrice de télévision au Mexique.

Dans la série de quatre photographies, on peut voir que dans l’une d’elles, l’un des “meilleurs improvisateurs de la scène mexicaine” apparaît avec ses compagnons de la populaire série télévisée comique “Docteur Cándido Pérez”, qui était diffusé pendant 7 saisons.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Dans l’instantané, Lupe Vázquez est à côté de Jorge Ortiz de Pinedo (Dr Cándido Pérez), Nuria Bages (Silvina de Pérez), Alejandra Meyer (Catalina), María Luisa Alcalá (Claudia) Georgina Marina (Perlita Pérez).

Le casting était également composé de Sara López, Gerardo del Castillo, Tony Balardi, Natasha Dupeyrón, Guadalupe Correa, Olga Breeskin, Angélica Vale, Polo Ortín, Martín Pretalia, Martha Ofelia Galindo, Julio Vega, Olga Rinzo.

La populaire émission de comédie télévisée traitait de la vie d’un médecin curieux qui se retrouve pris dans une série de situations hilarantes et comiques.

Quelques instants après la nouvelle, divers messages de condoléances sont parvenus sur les réseaux par certains collaborateurs du médium, il a été particulièrement Jorge Ortiz de Pinedo qui était très consterné après avoir appris le résultat de son partenaire.

Avec un grand message, le comédien, acteur et producteur Jorge Ortiz de Pinedo a renvoyé l’un de ceux qui était l’un de ses plus grands collaborateurs.

Aujourd’hui, ma compagne d’aventures théâtrales, télévisées, cinématographiques et cabaret est partie, la merveilleuse comédienne, écrivain talentueuse et humoriste extraordinaire Lupe Vázquez,

Aujourd’hui, le réalisateur et scénariste de 72 ans a rappelé les différents projets auxquels ils ont collaboré ensemble:

Aujourd’hui, il garde les meilleurs souvenirs d’un bon moment ensemble, ce qui l’a amené à ressentir une énorme affection pour l’actrice, qu’il regrette désormais, a avancé, lui aussi, il a exprimé son soutien à toute sa famille.

Tant de rires, de joie et de bonne humeur partagés! Ma plus profonde admiration pour mon camarade, compagnon et meilleur ami. À mes chers Canek et Balam, ma solidarité et mon soutien. Que Dieu l’accueille dans son sein », a écrit Jorge Ortiz de Pinedo.