Au revoir Capi, ils assurent le changement de chauffeurs à Venga la Alegría | Instagram

Alex Kaffie a déchaîné sa plume et révélé des big data de la télévision, le célèbre journaliste a révélé que la fameuse matinée de TVAzteca et la concurrence directe du programme Hoy, Venga la Alegría aura de grands changements dans ses pilotes.

Kaffie a assuré que de nombreux conducteurs de Viens la joie, programme auquel participe El Capi Pérez, sera licencié, ceci à la suite d’une réduction budgétaire. Mais selon le journaliste, ce problème n’est pas exclusif au matin, mais à toute l’entreprise.

Selon le célèbre journaliste de divertissement d’El Heraldo, la chaîne de télévision est dans une grave crise économique qui affecte déjà sa programmation et surtout les personnes qui travaillent pour TVAzteca.

Cela peut vous intéresser: Concours de costumes: Casting de “Hoy” et “Venga la Alegría” en litige

Dans sa chronique, Alex Kaffie a assuré que la chaîne de télévision venait de licencier une cinquantaine de personnes, toutes faisant partie de la zone d’information, de l’équipe des forces d’information d’Azteca. Il a également partagé que ce n’est pas la première coupure à TVAzteca, en effet, qu’il a même perdu le compte de tant de celles qui se sont produites ces derniers mois.

L’animateur a révélé que la crise a également atteint Imagen Televisión, à un niveau tel que les Mañanitas traditionnelles ne seront pas diffusées à la Vierge de Guadalupe, car il n’y a pas assez de ressources et d’investissements pour mener à bien la logistique de ce programme cette année-là avec année qu’ils ont amené au domicile de leurs téléspectateurs.

Mais ce n’était pas que de mauvaises nouvelles dans la colonne d’Alex Kaffie, car il a également partagé le rétablissement de certains membres du programme Hoy, qui après avoir affronté Covid-19, sont finalement revenus au télévision.

Andrea Legarreta, Andrea Doria, Galilea Montijo et Lambda García sont de retour au matin de Televisa pour la joie de tous leurs adeptes et la santé rétablie. Ce que le célèbre journaliste n’a pas commenté, c’est que la sœur de Magda Rodríguez, sa sœur Andrea Rodríguez, apparaît également comme une concurrente directe de Venga La Alegría.

Ce que les deux matins des chaînes de télévision opposées ont eu beaucoup en commun est leur lutte contre le coronavirus. Il y a quelques mois, une épidémie a atteint Venga La Alegría, envoyant une partie de Conducteurs très chers comme Patricio Borguetti et Ricardo Casares.

Les téléspectateurs ont été très inquiets lorsqu’ils ont réalisé que Patricio Borguetti et d’autres collègues étaient revenus régulièrement le matin et avaient passé beaucoup de temps et ne savaient rien de Ricardo Casares. Malheureusement, ce jeune conducteur avait eu de graves complications du Covid-19 et se battait toujours pour sa santé.

Cher Ricardo Casares a décidé de partager sa situation avec ses partisans et l’a dit à tout le monde quand ils ont vu l’image dans laquelle le conducteur de Viens la joie il était connecté à un réservoir d’oxygène.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mettre un masque est plus facile que mettre de l’oxygène! garder ses distances est plus facile que d’être collé au réservoir! a écrit le pilote à côté de l’image.

Le célèbre homme a souligné qu’il croyait qu’ils devaient continuer à travailler pour que le pays ne soit pas paralysé; Cependant, chacun devait prendre grand soin de lui-même car le virus existe et est très dommageable.

Je crois qu’il faut sortir pour récupérer notre pays avec du travail mais on ne quitte vraiment pas les médias aujourd’hui je sais à quel point cette maladie est dure et c’est très effrayant de prendre soin de soi.

Mais aussi le programme Hoy a été affecté par Covid-19, il y a quelques mois, ils ont été secoués par la nouvelle qu’Andrea Legarrera et sa famille avaient été testés positifs et récemment, avec la nouvelle que Galilea Montijo, Lambda García et d’autres de leurs collègues étaient confrontés au maladie; Heureusement, nombre d’entre eux ont déjà été rétablis.