Une nouvelle difficile à digérer pour tous ces fans de l’émission de Tv Azteca, ne voyant pas l’un de ses animateurs les plus populaires, Daniel Bisogno, dans “Fenêtrage“C’est peu, puisqu’ils révèlent également après les récents différends dans lesquels il a joué, il passerait à Televisa, au programme”Aujourd’hui“.

Dès le début, pour de nombreux fans de programmation, ce fut une grande surprise d’apprendre la décision possible que les dirigeants de l’entreprise pour laquelle ils prendraient Daniel bisogno travaille depuis plusieurs années, Télévision aztèque.

Au milieu d’un scandale violent après quelques déclarations controversées de l’animateur du programme de divertissement, il est apparu que le communicateur finirait peut-être son cycle au sein de la chaîne de télévision Ajusco.

De telles versions ont déclenché une vague de théories diverses sur le sort éventuel qu’aura le conducteur lorsque son départ de la société de production sera confirmé.

L’une de celles qui circulent fortement est la rumeur selon laquelle Bisogno aurait une opportunité sur la chaîne de télévision de San Ángel, et ce serait précisément l’émission “Hoy” où il collaborerait avec Raúl, “El Negro” Araiza, “Galilea Montijo”, “Paul Stanley” , “Andrea Legarreta” et d’autres collègues.

Apparemment, maintenant le pilote irrévérencieux ne quitterait pas seulement l’émission à laquelle il a participé pendant plusieurs années au bras de Pati Chapoy, Pedrito Sola et un grand disciple de collègues des médias qui ont fait partie de ce programme à un moment donné, dont maintenant, Bisogno deviendrait un concours en allant à Televisa.

Les raisons.

Ces derniers jours, une série de déclarations scandaleuses de Daniel Bisogno, l’un des visages de l’émission télévisée qui mettrait en échec la production de “Ventaneando”, a été diffusée.

Après l’absence notoire du chauffeur dans la diffusion des émissions, vous avez reçu les commentaires du journaliste Dael Quiroz qui a apparemment souligné que tout cela était dû à une bagarre indirectement déclenchée par Pati Chapoy.

Ce n’est pas la première fois que les problèmes entre Pati Chapoy et Daniel Bisogno se sont transcendés, cependant, après l’un des exploits les plus récents de «l’amie» du journaliste, elle ne pouvait plus le supporter et aurait mis sur pied un plan directeur pour le renvoyer de son mettre sur la télévision.

Bisogno a-t-il frappé aux portes de Televisa?

Apparemment, Daniel Bisogno ne resterait pas les bras croisés et ils disent qu’il est allé avec Andrea Rodríguez, la sœur de Magda Rodríguez et qui la remplacerait en tant que productrice de l’émission “Hoy” de la maison de San Ángel après son récent départ.

Selon les rapports, les deux se rencontreraient pour étudier la possibilité que Bisogno rejoigne le matin de Televisa, qui subit également une série de changements chez ses membres.

Tout semble indiquer que ledit programme de spectacles sera rempli de nouveaux visages après le remplacement de quatre pilotes, comme ils le révèlent, se produira dans quelques mois de plus avec Pati Chapoy, qui quittera apparemment également la soirée, c’est le nom de Mónica Garza qui on l’entend, il prendrait sa place.

Au milieu de tout cela, les scénarios possibles pour lesquels Pati Chapoy abandonnerait finalement le relais à Monica Garza sont entrevus, certaines des versions font référence à des altercations que l’expert en célébrité tiendra avec une chanteuse, cependant, il y a des mois, elle a également rencontré sur d’autres projets de conduction qui attendraient le communicateur.

Jusqu’à présent, les informations sur tous les changements présumés et l’apparition de Bisogno sur Televisa n’ont pas encore été confirmées, tandis que le sort des deux programmes et de leurs membres n’a pas encore été défini. Aimeriez-vous voir Daniel Bisogno dans l’émission “Hoy”?