Au revoir soutien-gorge! Kendall Jenner détruit Kim Kardashian sur Instagram | Instagram

Il ne fait aucun doute que l’élève finit toujours par surpasser le bon professeur! et pour cela, un test, la belle Kendall Jenner, la sœur cadette de Kim Kardashian, Il a fini par la déstabiliser en enlevant son soutien-gorge pour Channel et en le partageant sur Instagram.

La belle Kendall Jenner Il a posé pour Channel et a partagé la photo sur son compte Instagram officiel, où l’on peut voir beaucoup d’elle et son torse, puisque le célèbre Keeping up with the Kardashians ne porte pas de soutien-gorge.

Le beau mannequin et sœur de Kim Kardashian a utilisé comme garde-robe une paire de gants, des bottes hautes, des bas transparents et un pantalon @ leta, le tout en noir pour la célèbre marque; Ce qui ressort de la photo, ce sont des accessoires brillants à sa taille, son torse nu et ses cheveux noirs.

L’image qui est en fait un gif a été partagée le 30 juillet et a dépassé les 8 millions de réactions sur le réseau social populaire, les compliments, les cœurs et les bisous pour le mannequin n’ont pas attendu.

@chaossixtynine The Chanel Issue par @luigiandiango @katielyall @ stockdale.charlotte @chaos , Kendall Jenner a écrit à côté du message.

Cette photographie de la belle Kendall Jenner nous ramène à l’une de ses soeurs, Kim Kardashian, dans laquelle elle a choisi de manger de succulents nudels sans aucun vêtement autour d’elle, une photographie qui surpasse la coquetterie sur les réseaux sociaux.

Sur l’image, vous pouvez voir Kim Kardashian avec ses cheveux roses, mais cela passe à l’arrière-plan lorsque ses fans ont réalisé que la star de L’incroyable famille Kardashian Il ne portait aucun vêtement.

Kardashian est vue assise, avec son corps en avant et les nudels dans sa bouche, son torse n’est couvert que par sa main qui tient les baguettes et l’assiette sombre de la succulente soucoupe. Certains plats et boissons sont observés dans la même scène.

Cette publication de Kim Kardashian Ouest Il date du 6 mars 2018 et a dépassé les 2 millions et demi de réactions sur son compte Instagram officiel; les emojis de feu et de cœur n’ont pas attendu dans la boîte de commentaires de Kim.

nudels, était la seule chose que la star écrivait à côté de l’image.

Actuellement, le compte officiel de Kendall Jenner compte 141 millions d’abonnés; Alors que sa célèbre sœur Kim Kardashian en a 191 millions, Kylie avec 199, Khloé 122 et Kourtney 102.

Ces dernières semaines, la célèbre famille a été une partie constante de l’actualité du divertissement, d’abord avec la nouvelle que L’incroyable famille Kardashian touchait à sa fin après 19 saisons; quelque chose que ses partisans ont grandement regretté.

Plus tard, les images que la belle Kim Kardashian West a partagées à propos de sa fête d’anniversaire marathon ont fait la une des journaux, car pour la belle mondaine, une journée de fête ne suffisait pas et elle a commencé par être célébrée en posant dans un maillot de bain deux pièces et assez petit avec un énorme gâteau, le tout pour ses 40 ans!

L’image est devenue la couverture d’une édition spéciale de son maquillage et l’une des photos préférées de ses plus fervents adeptes.

Après l’arrivée des images des souvenirs, la famille n’a pas mis longtemps à partager sur leurs comptes Instagram des images à côté de Kim Kardashian et de belles paroles de félicitations pour l’arrivée de vos 4 décennies de vie.

Quelque chose qui n’est pas passé inaperçu a été la célébration des Kardashian sur la plage, voir les belles filles de cette famille en minuscules maillots de bain deux pièces était un vrai délice pour les internautes. Mais la fête ne s’est pas arrêtée là et il y a eu un événement officiel où Kim était vraiment magnifique dans une courte tenue dorée qui s’est également retrouvée sous l’eau.

Et pour terminer en beauté, la spectaculaire fête d’Halloween où ils étaient vraiment beaux, Kendall Jenner elle a volé la nuit dans son costume de Pamela Anderson et Kylie Jenner n’était pas loin derrière en devenant la reine Cobra.