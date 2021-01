Au revoir les amis! Netflix retire définitivement la série | Instagram

La série populaire de “copains“est passé entre les mains de HBO Max, avec” Gossip Girl “et” The prince of rap “, et ne sont plus disponibles à partir du 1er janvier 2021 en NetflixCependant, la plate-forme a publié ses autres premières.

Il semble que Netflix a commencé 2021 avec des changements assez drastiques dans sa programmation et tout comme la plate-forme l’avait anticipé il y a quelques jours, à partir de ces séries de vendredi dernier telles que “Friends”, “Gossip Girl” et “The prince of rap”.

Comme aux États-Unis, les droits sur ces trois productions Warner ont été récupérés par la société de production et feront partie du contenu de la plateforme de streaming HBO Max.

Merci pour tous les rires, potins et café. J’ai essayé, les gars. Mais nous n’aurons l’occasion que jusqu’au 31 décembre de voir ‘The Prince of Rap’, ‘Gossip Girl’ et ‘Friends’ sur Netflix Amérique latine », a déclaré le 23 décembre le compte Netflix Amérique latine.

Comme prévu, cette nouvelle a provoqué de grands sentiments et bien sûr de la fureur de la part de millions de personnes qui ont exprimé leurs sentiments sur les réseaux sociaux.

Tout sauf des amis … Non “,” Pourquoi Gossip Girl, pourquoi? Maintenant, je n’ai qu’une semaine pour le répéter, ce n’est pas juste »,« Si je regarde Friends 24/7 de la même façon et si je finis par griller pendant que je regarde la fin. Bravo! “,” Je suis désolé, je pense que le nôtre doit se terminer, si c’est vous, pas moi “, ont été certains des commentaires en réponse à la publication.

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, puisque dès le 1er janvier, la troisième saison de “Cobra Kai” et la deuxième de “Monarch” sont disponibles, entre autres. Jeudi prochain, 7 comprendra les films “Fragments of a woman” et “Mamma Mia!”.

En revanche, “L’histoire du jurer”, “Surviving death”, “Rocanrol Cowboys” se démarquent parmi les documentaires qui sortiront la semaine prochaine.

Netflix présente également «Lupin», une version moderne du classique français Arsenio Lupin, avec Omar Sy («Intouchable»), en deux parties; le premier, de cinq épisodes, sera présenté en première le 8 janvier.

Sy est Assane Diop, un voleur qui s’inspire du personnage français pour venger son père et comme si cela ne suffisait pas, la plateforme proposera également “Sky Rojo”, la nouvelle production internationale d’Álex Pina, le créateur de “La Casa de Papel ”Environ trois prostituées, une espagnole (Verónica Sánchez); une Argentine (Lali Espósito) et une Cubaine (Yany Prado), qui après avoir fui son souteneur (et l’avoir laissé gravement blessé) sont poursuivies par des tueurs à gages.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Cette nouvelle série tant attendue comportera deux saisons de 8 épisodes de 25 minutes, alors allez préparer votre pop-corn.

Aussi, “Fate: The Winx Saga”, qui arrivera le 22 janvier à Netflix, est une réinvention en direct de la série de dessins animés italiens “Winxs Club” du créateur de “The Vampire diaries”, Brian Young, qui suit le quotidien de cinq fées qui commencent à étudier à Alfea, un pensionnat où elles apprendront pour maîtriser leurs pouvoirs.

Puis “American Horror Story” arrive dans la saison 10, après près d’une décennie, pour satisfaire la soif de nouvelles histoires d’horreur en proie à des stars de la télévision, et avec le régulier Evan Peters présent.

Il convient de mentionner qu’en octobre de l’année dernière, WarnerMedia a annoncé qu’en mai 2020, une nouvelle plate-forme de streaming appelée HBO Max serait lancée.

Tout a commencé lorsque WarnerMedia, la société qui a émergé lorsque AT&T a acheté Time Warner pour 85 milliards de dollars, a obtenu tous les services de HBO, MAX, Cinemax et HBO Go dans tous les pays hispanophones d’Amérique latine et des Caraïbes, c’est pourquoi l’accord conclu avec Ole Communications leur permet d’offrir un vaste catalogue de films et de séries.

Cela peut vous intéresser: découvrez la série et les films Netflix qui vont disparaître!