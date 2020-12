Au revoir, sourire Pati Chapoy a trompé Daniel Bisogno, disent-ils | Réforme

Hier, le chef d’orchestre bien-aimé de Ventaneando Daniel Bisogno n’était pas présent à la diffusion de l’émission populaire et ils assurent qu’il a probablement déjà été licencié ou qu’il est sur le point de le faire après être tombé dans un piège, dans lequel selon le journaliste Jorge Carbajal, Pati Chapoy avait beaucoup à voir avec cela.

Le journaliste populaire a souligné que la tête d’El Muñe a déjà roulé ou est sur le point de rouler, ceci après les affrontements avec également le communicateur Javier Ceriani; Les mêmes qui, selon lui, avaient été planifiés par le chef de l’information de Ventaneando, Pati Chapoy.

Le procès avec Javier Ceriani était le piège que Pati a tendu à Daniel pour le faire sortir de la télévision, a déclaré Carbajal.

Cela peut vous intéresser: Vendre: si Daniel Bisogno va au-delà, ils auront la note

Selon le journaliste, Chapoy a prévu cette rencontre avec Ceriani pour avoir le prétexte parfait pour renvoyer Daniel Bisogno, des situations similaires qu’il a fait avec des personnages comme Martha Figueroa et Juan José Origel.

C’est la même chose qu’il a fait avec Martha Figueroa quand il l’a laissée aller à la Coupe du monde et c’est qu’à son retour, il avait le prétexte de la diriger. Il a fait de même avec Juan José Origel, a exprimé Jorge Carbajal.

Le communicateur a assuré que toute la confrontation avec le journaliste de Gossip No Like est le piège orchestré par le chef de La poupée et qu’il est tombé, donc sa fin à TVAzteca a déjà commencé.

La fin de Bisogno a commencé, et le t @ rugo l’a cru, et en a parlé plus … enfin, quelle honte, a-t-il ajouté.

Jorge Carbajal a avoué qu’il était heureux que le journaliste ait été renvoyé de la chaîne, car il a assuré qu’il se sentait supérieur et avait offensé de nombreuses personnes.

Qu’ils le dirigent bien parce qu’il pense qu’il est supérieur et qu’il comprend que nous ne sommes rien dans ce monde. C’est la réalité.

C’est dans l’émission En Shock que Carbajal a fait ces déclarations et est allé avec tout contre le communicateur TVAzteca, se pourrait-il qu’El Muñe soit effectivement exclu de Ventaneando?

Ce que le journaliste Dael Quiroz a partagé est quelque chose qui soutient les propos de Jorge Carbajal. Selon Quiroz, la dernière réunion d’urgence s’est tenue avec les personnes qui travaillent Fenêtrage Ce n’était rien de positif pour le blond communicant. Il a noté que Pati Chapoy était allé contre son partenaire du programme de spectacle sans pitié.

Selon ces journalistes, les problèmes de Daniel bisogno Ils ont commencé après ses propos sur Twitter, où il s’est confronté à un internaute et a mal parlé de l’actuel président du Mexique. Il y a ceux qui affirment qu’après cette situation et après que le communicateur se soit retiré de ses comptes de médias sociaux pendant un certain temps, les excuses émises au nom de la personne célèbre n’ont même pas été écrites par lui.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

On réussit qu’un appel vint du haut de la chaîne de télévision indiquant à Ventaneando que les propos du partenaire de Pedro Sola auraient de fortes conséquences et c’est là que l’un de ses collègues écrivit les excuses publiques au nom de Daniel Bisogno; même qui était absent du programme. Par la suite, il a été convenu que Bisogno avait été absent depuis qu’il était en vacances, mais certains ont assuré que celles-ci étaient obligatoires en raison de son action.

Ces derniers temps, Daniel Bisogno a été en constante agitation et non seulement à cause des affrontements publics comme dans ce cas, mais aussi à cause de sa vie personnelle; comme lorsqu’elle a été capturée avec des jeunes dans des clubs. Face à cette situation La poupée Il a souligné qu’il n’avait pas à donner d’explications et qu’il était amoureux de quelque chose ou d’un animal, l’amour est amour.