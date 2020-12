Au revoir Wonder Woman? Gal Gadot et Chris Pine ensemble dans Star Wars | .

Récemment, une nouvelle a mis les fans de Gal Gadot en alerte après sa transpiration, l’iconique Gal Gadot a pu dire au revoir à son personnage de “Wonder Woman”, l’héroïne mythique des bandes dessinées de DC, ceci pour rejoindre un nouveau projet de Guerres des étoiles près de Chris Pine.

Selon un rapport récemment publié, le directeur de “Wonder Woman“et” Wonder Woman 1984 “, Patty Jenkins chercherait à ce que le couple d’acteurs, Gal Gadot et Chris Pine apparaissent ensemble en tant que princesse Diana de Themiscira et Steve Trevor dans leur prochain film Star Wars, comme décrit par le cascadeur Daniel Richtman.

Cette nouvelle survient également dans le cadre de la prochaine première du film acclamé “Femme merveilleuse“,” Wonder Woman 1984 “, donc apparemment, l’histrionic pourrait être ajouté au monde de” Star Wars “.

Sans aucun doute une bonne nouvelle pour les fans de l’actrice israélienne et de la saga Star Wars, puisqu’elle circule également entre autres détails que sous la nouvelle production de Patty Jenkins, un renouvellement de la saga est prévu, véritable icône de la culture pop et l’histoire du cinéma.

La nouvelle version remaniée sortira en salles d’ici 2023 et abordera le scénario des pilotes de la rébellion. Pendant ce temps, le réalisateur, Jenkins a promis que ce serait l’un des meilleurs films.

Le même réalisateur a déclaré être un “admirateur fidèle” de “La Guerres des étoiles“, tant de fans de la saga espèrent laisser leur âme dans cette nouvelle production.

Apparemment, Jenkins ressent également un lien sentimental avec l’histoire puisque son père était pilote de profession, un autre motif fort qui inspirerait surtout la société de production américaine.

D’autre part, il faut se rappeler que l’acteur Chris Pine Il a participé à des productions de “Startrek”, composé de séries et de films qui traitent d’aventures interstellaires, bien qu’également légendaire, il n’a pas autant transcendé que l’univers “Star Wars”.

Sans aucun doute, ce sera un film qui a déjà entamé une grande attente pour les fidèles adeptes de “Éveil de la force“, même si les fans de la saga devront encore s’armer de plusieurs doses de patience et tout en profitant du prochain opus de la féroce” Wonder Woman 1984 “, pareil à un cadeau de Noël, verra enfin son arrivée dans les salles, le prochain Jeudi 17 décembre au Mexique après une longue attente et surtout un détail très important N’oubliez pas de suivre les règles sanitaires et ainsi pouvoir en profiter avec plus de confiance!

C’est même l’histrionique elle-même, Gal Gadot, qui a récemment fait une invitation à tous ses followers via son compte Instagram.

Hé les gars, je suis tellement excité que le film sorte enfin, et de pouvoir partager son beau message avec vous, avec le monde, en ces temps de folie, cela signifie beaucoup pour moi. J’attendais de partager ce film avec vous depuis très, très longtemps », a-t-il commenté dans la vidéo.

Je sais que les cinémas font tout ce qu’ils peuvent pour assurer leur sécurité et offrir une expérience cinématographique complète. Par conséquent, si vous avez un cinéma sécurisé à proximité, les billets sont déjà disponibles. Alors s’il vous plaît, allez acheter vos billets, regardez ce film, voyez Wonder Woman 1984 et profitez d’une soirée cinéma spéciale. J’ai hâte de voir ce que vous dites d’elle », a-t-elle ajouté dans son message.

De même, vous pouvez également profiter de cette première de chez vous sur la plate-forme HBO Max, à travers laquelle elle serait présentée le 25 décembre. Ne la perd pas!