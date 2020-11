Britney Spears il veut se débarrasser de son père.

La pop star est sur une pause indéfinie dans sa carrière, mais travaille activement pour reprendre le contrôle de votre vie et de votre argent après 12 ans d’une tutelle judiciaire exécutée principalement par son père, James Spears.

Aujourd’hui, un juge de Los Angeles entendra des arguments sur la demande de Spears, qui comprend le départ à la retraite de James Spears en tant que co-conservateur pour ce que sa fille appelle son refus de partager le contrôle de ses actifs de plus de 60 millions de dollars.

La tutelle, connue dans de nombreux États sous le nom de tutelle, a commencé en 2008 lorsque le chanteur traversait une période d’instabilité émotionnelle et avait souvent une crise en public. Les arrangements sont généralement limités aux personnes dont la capacité de prendre des décisions par elles-mêmes est gravement réduite, et ils sont censés être temporaires, mais Britney Spears est restée sous contrôle judiciaire beaucoup plus longtemps que prévu.

L’artiste a reconnu que l’arrangement était nécessaire lors de sa création et qu’il a probablement sauvé sa carrière, et elle est restée silencieuse pendant la plupart de ces années.

Mais en août, il a commencé à s’enquérir publiquement de qui supervisait sa vie et son argent, appelant à une plus grande transparence dans les requêtes judiciaires souvent secrètes, et déclarant même sa solidarité avec les fans qui ont exigé lors de manifestations et de publications en ligne que les contrôleurs libèrent Britney. : (hachage) FreeBritney.

James Spears et le co-conservateur, l’avocat Andrew Wallet, ont exécuté la tutelle pendant 11 ans. L’année dernière, Wallet a pris sa retraite, laissant James Spears entièrement aux commandes. Le père a également pris sa retraite temporairement en tant que tuteur de Spears, invoquant des problèmes de santé, mais a conservé son rôle de conservateur de ses finances.

En août de cette année, Britney Spears a déclaré qu’elle s’opposait fermement au retour de son père en tant que tuteur et qu’elle souhaitait donner à son remplaçant approuvé par le tribunal, Jodi Montgomery, le rôle permanent.

En septembre, il est allé plus loin en demandant à un syndic d’entreprise, Bessemer Trust, de devenir curateur de ses finances à la place de son père.

James Spears a d’abord demandé le retour de Wallet en tant que co-conservateur, mais Wallet s’est retiré malgré les objections de Britney Spears.

James Spears a dit plus tard qu’il travaillerait avec le Bessemer Trust, mais maintenant Britney Spears insiste sur le fait qu’un tel arrangement serait “condamné” et que son père doit se retirer complètement.

Dans des documents présentés par son avocat commis d’office, Samuel Ingham III, Spears a déclaré que son père essaierait clairement de “conserver le contrôle fonctionnel total de ses biens, livres et registres malgré les objections de Britney”.

Elle a également mentionné qu’il avait récemment omis de l’informer que son directeur commercial avait démissionné et en avait nommé un nouveau, et a déclaré qu’elle prévoyait de s’opposer aux rapports comptables qui seront faits lors de l’audience de mardi.

Dans vos propres documents, James Spears a fait valoir qu’il avait bien fait son travail en portant la succession à sa valeur actuelle de plus de 60 millions de dollars après avoir été endettée et avoir fait face à des poursuites de l’ordre de dizaines de millions.

On ne sait pas si la juge Brenda Penny prendra une décision mardi.

