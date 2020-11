Aucun comme Natti Natasha! Poses en petit maillot de bain rose | AP

La chanteuse Natti Natasha Elle a surpris ses millions de followers en posant avec un petit maillot de bain rose, laissant très peu à l’imagination de tous ceux qui l’admirent et même bavent quand ils la voient dans chacune de ses publications.

Une fois de plus, Natti Natasha a gaspillé confiance et sensualité, comme elle le fait chaque jour avec toutes ses photographies où elle est sûre d’elle-même.

La chanteuse dominicaine a laissé le feu sur les réseaux sociaux parce que l’exposante urbaine s3nsual, qui dérange continuellement ses adeptes avec ses tenues intrépides, a fait sensation en montrant son grand cu3rpa vêtu d’un très dim1nuto bik1ni imprimé dans les couleurs roses et violets.

A travers son compte officiel sur Instagram, la chanteuse de “Que mal te fue” a partagé une photo dimanche dernier, 5 juillet, où elle apparaît posant sur le balcon de sa maison au bord de la mer avec le maillot de bain deux pièces révélateur qui il a révélé ses attributs exubérants.

Sur la photo candide, la magnifique et splendide Natti peut également être vue avec un énorme et grand sourire sur son visage et un maquillage épais alors qu’elle exhibe ses courbes par un chaud dimanche d’été.

De plus, le petit maillot de bain a complètement exposé un tatouage qu’il a dans la zone inférieure de son abdomen tonique.

Mais aucun comme Natti Nat #summervibes #quemaltefue », écrit-il dans la description de la publication.

Comme prévu, les fans du reggaeton dominicain ont été plus qu’impressionnés par la photographie s3xy qui a fait monter la température sur le réseau social et ils ont rapidement loué sa beauté et sa sensualité avec plus de 16 mille commentaires et plus de 2 millions de likes. .

Oh mon Dieu, ton bikini “,” Enfer, Natti. La reine »,« Mama mía »,« Mon seigneur! C’est la pure perfection »,« Toujours une bombe »,« Le dur du dur »,« (…) Et enfin je vois ton tatouage »,« Épicé »et« Mon Dieu, beaucoup de beauté », ont été quelques réactions.

Et maintenant malgré le fait que l’été est derrière nous, le chanteur Natti Natasha Il apprécie son temps à la plage et l’a montré à ses millions de followers sur les réseaux sociaux avec quelques publications.

En revanche, ces dernières semaines, le nom de Natti Natasha a beaucoup été entendu sur les réseaux sociaux, puisqu’elle est devenue la troisième en lice dans la séparation de Karol G et Anuel AA, donc tout ce qu’elle fait dans les réseaux sociaux, c’est une raison de donner quelque chose à dire.

Et c’est que la chanteuse non seulement le casse sur le plan musical, mais le fait aussi sur le réseau social Instagram où des millions de personnes entrent pour voir son contenu audacieux et provocant qu’elle publie chaque jour.

Il ne fait aucun doute que l’une des personnes les plus représentatives de la musique latine aujourd’hui est Natti Natasha, qui a une voix captivante et unique qui ajoute chaque jour plus d’adeptes partout, elle est aussi l’une des femmes les plus belles et les plus réussies au monde. de la musique.

Et à peine un mois après avoir eu 34 ans, elle est au sommet de sa carrière musicale et est écoutée par des millions de personnes à travers le monde sur différentes plateformes.

En outre, Natti Natasha Elle est l’une des artistes les plus écoutées et aimées de la musique urbaine, son charisme et son attitude de combattante sont un élément clé de la reconnaissance mondiale dont elle jouit aujourd’hui.

