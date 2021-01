N

o des accusations seront portées contre un policier blanc qui a tiré sur Jacob Blake, le laissant paralysé et déclenchant des manifestations dans le Wisconsin.

La fusillade de l’officier Rusten Sheskey sur M. Blake le 23 août, capturée sur vidéo, a braqué les projecteurs sur la ville américaine de Kenosha au cours d’un été marqué par des manifestations contre la brutalité policière et le racisme.

Plus de 250 personnes ont été arrêtées dans les jours qui ont suivi, dont Kyle Rittenhouse, 17 ans, un médecin autoproclamé avec un fusil d’assaut qui est accusé de la fusillade mortelle de deux hommes et de la blessure d’un troisième.

Le procureur du district du comté de Kenosha, Michael Graveley, a déclaré mardi qu’il “devrait réfuter l’expression claire de ces officiers selon laquelle ils devaient tirer une arme pour se défendre”.

Il a ajouté: “Je ne crois pas que l’Etat … serait en mesure de prouver que le privilège de la légitime défense n’est pas disponible”.

M. Graveley a déclaré qu’il avait informé M. Blake de la nouvelle avant d’annoncer la décision.

La fusillade de Blake a eu lieu trois mois après la mort de George Floyd alors qu’il était retenu par des policiers à Minneapolis, une mort qui a été capturée sur une vidéo d’un spectateur et a déclenché l’indignation et des manifestations qui se sont propagées aux États-Unis et au-delà.

en relation

Le mouvement galvanisé Black Lives Matter a mis en lumière une police inéquitable et est devenu une ligne de faille en politique, le président Donald Trump critiquant les manifestants et faisant pression avec agressivité sur un message d’ordre public qu’il cherchait à capitaliser dans le Wisconsin et d’autres États swing.

Kenosha, une ville de 100000 habitants à la frontière Wisconsin-Illinois à environ 60 miles au nord de Chicago, était prête à de nouvelles manifestations avant les accusations, avec des barricades en béton et des clôtures métalliques entourant le palais de justice du comté de Kenosha et du contreplaqué protégeant de nombreuses entreprises.

Le Conseil commun a approuvé lundi soir à l’unanimité une résolution d’urgence donnant au maire le pouvoir d’imposer des couvre-feux, entre autres, et le gouverneur Tony Evers a activé 500 soldats de la Garde nationale pour l’aider.

M. Sheskey faisait partie des agents qui ont répondu à une femme qui avait signalé que son petit ami n’était pas censé être là. Une vidéo téléphonique montre M. Blake marchant vers la portière du côté conducteur d’une voiture alors que les agents le suivent, les armes à feu tirées, en criant. Alors que M. Blake ouvre la portière et se penche dans la voiture, M. Sheskey attrape sa chemise par derrière et ouvre le feu.

Le syndicat de police de Kenosha a déclaré que M. Blake était armé d’un couteau et que M. Sheskey lui a ordonné à plusieurs reprises de le laisser tomber, mais il ne le ferait pas.