o des preuves de Covid-19 ont été trouvées par des experts vérifiant le réseau de métro et de bus pour des traces du virus.

Les tests dans les gares et sur les trains de métro et les bus impliquaient l’utilisation de machines capables d’aspirer 300 litres d’air chaque minute – plus qu’un humain ne peut respirer – pour vérifier la qualité de l’air.

Des écouvillons ont été prélevés sur des distributeurs de billets, des barrières et des mains courantes. Les résultats sont également utilisés pour assurer un nettoyage régulier avec un fluide antiviral des zones à plus grand risque.

Comme auparavant, des tests ont été effectués dans les gares de Waterloo et d’Euston, sur la ligne Northern et sur certaines lignes d’autobus.

Lilli Matson, responsable de la santé, de la sécurité et de l’environnement de TfL, a déclaré: «L’éventail de mesures en place dans le réseau de transport de Londres pour s’assurer qu’il est plus propre et plus sûr que jamais est énorme.

«Nous avons utilisé des liquides de nettoyage de qualité hospitalière, installé des points de désinfection pour les mains sur le réseau et modifié les horaires de nettoyage pour garantir que les stations soient nettoyées encore plus régulièrement.

«Nous voulons rassurer les clients qui ont besoin d’utiliser le réseau que nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité du réseau, et ces tests nous aideront à continuer de le faire.»

Le mois dernier, après que les premiers contrôles impériaux n’ont trouvé aucune trace de covid, le commissaire du TfL Andy Byford a exhorté les Londoniens à revenir sur le réseau. Il a dit: «Nous sommes prêts lorsque vous êtes prêt. Le système est sûr. Nous encourageons les gens à l’utiliser. »

Le professeur Sir Roy Anderson, épidémiologiste à l’Imperial College, qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré qu’en général «le contact de surface n’est pas le principal problème» pour la transmission du Covid-19.

Il a déclaré au Standard: «Le principal problème est notre comportement en tant qu’individus et groupes. À l’extérieur, la probabilité de transmission est bien moindre que dans les espaces clos. Ces particules sont en suspension dans l’air. C’est l’élément le plus important.

«Les surfaces contaminées, il faut bien sûr faire attention. À mon avis, il s’agit davantage d’une transmission liée aux aérosols – l’inhalation de ces gouttelettes ou micro-gouttelettes. ”

Les résultats d’aujourd’hui surviennent alors que TfL se prépare à une autre chute spectaculaire des revenus des tarifs lorsque le deuxième lock-out national débutera jeudi.

Les personnes qui doivent se rendre sur leur lieu de travail sont priées de marcher ou de faire du vélo si possible, bien qu’un service complet de bus et de métro continuera à fonctionner pour favoriser la distanciation sociale. Le nombre de passagers par bus est limité mais il n’y a aucune restriction sur la capacité du métro.

Un deuxième plan de sauvetage gouvernemental pour TfL – d’une valeur cette fois d’environ 1,7 milliard de livres sterling – a été convenu dimanche pour éviter que le réseau de transports en commun de la capitale ne soit à court de liquidités.

À la fin du mois dernier, il y avait environ 2,9 millions de trajets en bus par jour, contre 5,5 m avant le covid, et 1,3 m en métro, soit environ un tiers des 4,1 m par jour avant la pandémie.

TfL dit qu’elle continuera avec des tests mensuels pour s’assurer qu’elle fait tout ce qu’elle peut pour assurer la sécurité du personnel et des clients.