Audrey Caroline McGraw est la plus jeune fille de Faith Hill et Tim McGraw, ce qui devient clair lorsque les trois sont représentés ensemble. McGraw aura 19 ans dans quelques semaines, clôturant une année où les fans du super couple country ont commencé à en apprendre un peu plus sur leur famille.

Comme Tim McGraw l’a dit à ET Canada en août, le fier père est heureux que ses filles aient grandi pour devenir des femmes «fortes et indépendantes» qui «ne prennent aucun s– de personne». “Ce sont de bons amis pour leurs amis et ce sont de bonnes filles pour leurs parents”, a poursuivi McGraw. “Je remercie Dieu chaque jour qu’ils ont leur mère comme modèle.”

L’aspect modèle de rôle entre en jeu avec certaines des photos que la jeune McGraw a publiées sur ses réseaux sociaux ces derniers mois. Entre la soeur Gracie “reprenant son corps” dans un puissant post sur les réseaux sociaux et la soeur Maggie qui a fait des comparaisons avec sa mère, il est juste qu’Audrey McGraw ait attiré une partie de l’attention.

Une photo d’octobre a attiré l’attention pour le glamour que nous avons vu de maman Faith Hill dans le passé. Il est également très clair que les fans de la famille n’ont pas tardé à féliciter le récent diplômé. “La beauté à son meilleur”, a écrit l’un d’eux. «Un tel ange, une déesse grecque», a ajouté un autre.

Une autre photo montre que McGraw a aussi un peu d’humour, affichant du lit qu’elle est une «dame d’honneur» avant d’ajouter qu’elle attend une pizza. Cette photo a reçu les mêmes critiques élogieuses que la photo glamour en noir et blanc.

Il est prudent de dire que l’ensemble du clan McGraw a attiré beaucoup d’attention de la part des fans au fil des ans. Tim McGraw et Faith Hill étaient déjà en tête de liste après s’être réunis en 1996, devenant essentiellement l’un des plus grands couples de la musique country à l’ère moderne. Cela dit, ils ne sont pas parfaits. Ne vous attendez pas à ce que McGraw cuisine pour sa famille à Thanksgiving.

“Pour Thanksgiving, je ne cuisine pas. Faith fait toute la cuisine pour Thanksgiving. Nous devons avoir de la dinde, nous devons avoir notre farce et nous devons avoir du pain de maïs et des pois, bien sûr”, a récemment déclaré McGraw avant les vacances , notant qu’il a davantage cuisiné pendant la pandémie de COVID-19, mais Thanksgiving reste interdit. Cette fois à la maison a été difficile pour Audrey, selon son père. Lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live, il a noté qu’elle était “vraiment fatiguée” de ses parents après avoir été avec eux à la maison pendant des mois.

“Tout s’est arrêté en mars, et elle est restée avec nous depuis mars. Nous avons fait peut-être trois, quatre voyages à travers le pays”, a-t-il déclaré. “Elle a passé trois voyages avec nous, environ 16 heures par jour en voiture, écoutant ma musique et écoutant les blagues de papa. Elle est vraiment au-dessus de nous.”