Comme nous l’apprendrons dans le documentaire d’Helena Coan, les parents de Hepburn avaient tous deux des tendances fascistes et la décision de son père de quitter la famille (et de prendre à peine contact les années suivantes) a conduit à l’insécurité et à un besoin constant d’amour. Les détails sur le deuxième mariage de l’actrice, avec Andrea Dotti, sont surréalistes. En termes de pourriture, Dotti a réussi à surpasser même le père.

C’est dommage que les amis et les admirateurs de Hepburn soient si enthousiastes. Cet équipage hétéroclite utilise abusivement le mot «iconique», énonce le saignement évident et, à l’occasion, déforme la vérité. Dit l’un: «Elle a tourné le dos à sa carrière, au sommet de sa renommée, ce qui est inouï!» En fait, non, Garbo et Grace Kelly sont arrivés les premiers.

La réalisatrice Coan, 26 ans, est très douée pour gagner la confiance et, à juste titre, veut mettre sa marque sur le matériel. Une séquence mettant en scène trois ballerines, dont une d’âge moyen et d’apparence fatiguée, est poignante.

(

Hepburn s’est consacrée au travail de charité dans ses dernières années

/ Document)

Cela dit, cela ressemble principalement à un projet conçu pour apaiser les fans inconditionnels et est fondamentalement assez fade. Le vrai Hepburn avait mordu.

Regardez-la dans Roman Holiday, jouant une princesse qui, en réalisant qu’elle a été élevée pour produire des sourires séduisants, crie «Stop! Audrey a fait bonne figure, mais c’est sa fureur qui est sublime.

100 min. Sur DVD et téléchargement numérique à partir du 30 novembre