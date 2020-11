T

Le nombre de «rues scolaires» à Londres a presque quintuplé depuis le début de la pandémie, révolutionnant l’école dirigée pour des milliers de parents et d’enfants, ont révélé aujourd’hui de nouveaux chiffres.

Il y a maintenant un total de 383 rues dans la capitale où la circulation est interdite en début et en fin de journée scolaire, et 68 autres sont prévues.

Cela se compare à 81 rues d’écoles en avril, selon une étude du Healthy Streets Scorecard (HSS) et Mums for Lungs.

Les changements signifient que les parents ne peuvent pas utiliser un véhicule pour faire le «dépôt» de l’école sans encourir une amende de 130 £ – les conseils utilisant des caméras de vidéosurveillance pour attraper les briseurs de règles.

Les résidents vivant dans les rues des écoles peuvent toujours conduire leur voiture pendant des heures restreintes. Les programmes sont normalement introduits en accord avec les directeurs d’école et les résidents.

(

Règlement de l’école: la circulation de transit est interdite aux heures de dépôt et de prise en charge

/ Ross Lydall Evening Standard)

Les militants ont appelé aujourd’hui les conseils à apporter les changements – introduits pour encourager la marche et le cyclisme lors du premier verrouillage – permanents et pour que des programmes soient mis en œuvre dans les 3 085 écoles de Londres lorsque cela est possible.

Ils disent que les rues scolaires protègent la santé des enfants en encourageant la marche, le vélo et le scooter, réduisent les dangers de la route et la pollution de l’air et du bruit, et contribuent à la distance sociale autour des écoles.

Là où ils sont impossibles à mettre en place – par exemple, lorsqu’une école est à côté d’une route principale – ils ont appelé à un élargissement de la chaussée ou à des pistes cyclables.

Selon la recherche, Hackney a la plupart des rues scolaires (39) tandis que Merton et Islington ont la plus forte proportion d’écoles dans les rues scolaires, toutes deux à 40 pour cent.

Cependant, seuls 24 écoles secondaires de Londres ont des rues scolaires, soit 3,6% des écoles secondaires de la capitale. Seuls cinq autres sont actuellement prévus.

Il a été constaté que Barnet, Bexley et la ville de Londres n’avaient pas de rues scolaires, même si une est prévue dans la ville.

Jemima Hartshorn, fondatrice de Mums for Lungs, a déclaré: «C’est génial de voir autant de rues scolaires surgir à travers Londres à une telle vitesse. C’est pour cela que nous faisons campagne dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à protéger la santé des enfants.

(

Jemima Hartshorn: aucun enfant ne devrait avoir à inhaler de l’air toxique.

/ Adrian Lourie)

«Nous voulons qu’ils soient rapidement déployés dans toutes les écoles de Londres, y compris les écoles secondaires, sur une base permanente, dans la mesure du possible. Aucun enfant ne devrait avoir à inhaler de l’air toxique nocif ou à être exposé au danger de la route aux portes de l’école. »

Kylie ap Garth, directrice de campagne de la coalition Healthy Streets Scorecard, a déclaré: «Comme les élèves se rendent souvent seuls à l’école secondaire, il est important de réduire les dangers de la route pour ceux qui arrivent à pied ou à vélo.

«Mon expérience d’emmener mes enfants le long de la rue de leur école primaire a été que cela est passé d’un événement bruyant et stressant pollué et dominé par la circulation automobile à un moment que j’apprécie avec eux. Je peux laisser ma pré-scolaire se déplacer rapidement et savoir qu’elle est à l’abri des dangers de la route. Les routes ne sentent ni l’essence ni le diesel et j’entends mes enfants parler, sans leur demander d’attendre que la prochaine voiture soit passée.

Plus tôt cette semaine, le maire Sadiq Khan a dévoilé de nouveaux plans pour réduire davantage la pollution dans les écoles.

De nouvelles données du projet de surveillance de la qualité de l’air Breathe London ont révélé que près de la moitié de la pollution par les NOx dans les écoles provient du transport routier. Les voitures diesel étaient le principal contributeur local à la pollution par les NOx dans les écoles primaires de Londres.

Le nombre d’écoles publiques de Londres présentant des niveaux de pollution illégaux a été réduit de 455 en 2016 à 14 en 2019.

À partir de la nouvelle année, un service d’assistance à la pollution des écoles de Londres aidera les écoles à réaliser des audits de la qualité de l’air – avec des recommandations susceptibles d’inclure la fermeture des routes environnantes à la circulation aux heures de ramassage et de dépose des écoles, des campagnes de marche et de scooting, l’ajout d’infrastructures vertes comme le vert écrans et lutte contre le ralenti du moteur.

Transport for London a financé 430 School Streets dans le cadre de son plan Streetspace. Les données TfL de 2018 ont montré que la course scolaire représentait un quart du trafic du matin en semaine, bien que le trajet scolaire moyen soit de 10 minutes à pied.