La belle chanteuse et compositrice espagnole Rosalia plein de soupirs à ses millions de followers après avoir partagé une photo comme très peu, alors qu’il pose dans un joli maillot de bain deux pièces très pin up.

Jour après jour, la popularité de Rosalía grandit à pas de géant et au fil des ans, elle a réussi à devenir une promesse de la musique pop.

Cependant, au-delà de son talent, la jeune femme gaspille beaucoup s3nsuality À travers leurs réseaux sociaux et leurs followers, ils produisent une cataracte de compliments.

Et c’est qu’au-delà de son grand talent pour la musique, Rosalía parvient à rompre avec certaines normes et à s’imposer dans la mode avec son style particulier et surtout son attitude.

La chanteuse, devenue l’une des récentes stars de la pop, a partagé l’année dernière une photo s3nsual qui a captivé tous ses followers.

Rosalía a partagé une photo d’elle portant un haut à carreaux noir et blanc et un bikini des mêmes couleurs.

Cette photo semble avoir été prise dans une salle de bain, alors qu’il pose devant un miroir avec une coquette, quelque chose qu’il ne fait généralement pas très souvent.

Comme prévu, ses plus de quatre millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel ont pris goût à la photo et ont rempli le réseau social de compliments et de compliments, jusqu’à présent, la publication a plus de 1 million de likes et de commentaires sans fin.

Magnifique “,” Roseeeeee “,” Perfection “,” C’est un bébé hein, une boisson lactée tremble comme un fou “,” Gpi al Parisina, pa quand encore? “,” Jolie “,” Comme tu es riche bébé “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Il ne fait aucun doute que chaque pas que vous faites Rosalia devient l’actualité et est devenu un phénomène médiatique capable d’atteindre tous les records détenus et d’avoir, en plus du fait que la chanteuse n’a pas perdu son côté le plus naturel et partage des photos sur les réseaux sociaux comme celles que tout jeune peut mettre en ligne. son âge.

Ce qui caractérise le style de Rosalía, c’est qu’elle choisit toujours des vêtements qui mettent pleinement en valeur ses courbes, qu’elle montre fièrement sur les réseaux sociaux et à chaque concert qu’elle propose.

D’un autre côté, Rosalia Vila Tobella a montré dès son plus jeune âge qu’elle avait ce grand don pour le chant, bien qu’il semble qu’en 2008 l’artiste n’ait pas eu beaucoup de chance.

Depuis à cette époque, à l’âge de 15 ans, Rosalía a décidé de participer à l’émission de talents espagnols “ Tú si que vales ” et, bien qu’elle ait atteint la finale, elle n’a pas réussi à gagner.

Malgré tout, l’artiste catalane n’a pas abandonné et a continué à se battre et à s’entraîner, enfin, après plusieurs années, pour réaliser ce qu’elle avait toujours voulu.

C’est ainsi que sa renommée a explosé en 2016 avec le lancement de ‘Before Dying’, une collaboration qu’il a nouée avec le rappeur, et à l’époque son partenaire, C. Tangana.

En fait, la même année, il a de nouveau collaboré avec le rappeur sur le single ‘Call me later’ et, un an plus tard, il a sorti son premier album ‘Los Ángeles’.

Cependant, sa reconnaissance internationale n’est venue que lors de l’émergence de son dernier album ‘El mal quiero’, sorti en 2018.

Et c’est que les deux singles qu’il a sorti avant la sortie de cet album, «Malamente» et «Pienso en tu mira», accumulent déjà plus de cent millions de reproductions sur différentes plateformes internet.

De cette manière, l’artiste catalan de 27 ans a finalement réussi non seulement à gagner une place plus que respectée dans le panorama musical de notre pays, mais à créer une véritable révolution dans la culture espagnole.

