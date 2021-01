Aujourd’hui dans le programme de deuil, Andrea Legarreta révèle une forte perte | Réforme

Dismay, c’est le mot pour décrire ce que les conducteurs de la Programme aujourd’hui ils étaient désolés d’apprendre que l’un des leurs avait perdu la vie. Andrea Legarreta était chargée d’annoncer la nouvelle et a partagé que le célèbre matin de Televisa est en deuil pour cette énorme perte.

Andy a partagé le décès sensible de Juan Carlos Iracheta, qui a malheureusement perdu la bataille contre le virus actuel qui afflige le Mexique et le monde. Andrea Legarreta a été vraiment choquée par la nouvelle de son ancien partenaire, qui faisait partie de Hoy Same.

C’est dans la matinée qu’Andrea Legarreta a publié la nouvelle, ce que tout le monde a regretté, et une capsule a été dédiée à la mémoire de l’un des météorologues préférés de la télévision mexicaine.

Cela peut vous intéresser: Andrea Legarreta s’excuse auprès de Nath Campos après des commentaires

C’est vraiment une très triste nouvelle car je sais que beaucoup d’entre vous s’en souviendront. Nous regrettons la mort sensible de notre collègue le grand Juan Carlos Iracheta. Nous vous envoyons un câlin très fort pour toute votre famille et vous vous en souviendrez bien dans le programme Hoy, avec M. Guillermo Ochoa, c’est ainsi que l’animateur du programme Hoy a annoncé la nouvelle.

Andrea Legarreta en a profité pour souligner le grand être humain qu’était le communicateur Juan Carlos Iracheta.

Vraiment un homme charmant, un grand compagnon, un grand être humain et vraiment très regrettable la perte de Juan Carlos Iracheta.

Dans la capsule, il a été révélé que le météorologue du programme Hoy Same avait perdu la bataille contre Covid-19. Il a également été noté que les téléspectateurs l’ont identifié par sa phrase emblématique: «J’espère que vous passerez une journée de chaleur humaine intense».

Juan Carlos Iracheta a obtenu son diplôme de physicien de l’UNAM et a ensuite fait partie du Service météorologique national. À la télévision, il se démarque non seulement dans le programme Hoy, mais aussi dans d’autres projets tels que Nuestro mundo et Mundo Latino, où il se développe en tant que journaliste et intervieweur.

Iracheta a eu une carrière de plus de 20 ans contre le moyens de communication, plus 14 ans de plus dans les médias électroniques.

Los conductores del programa Hoy destacaron las tantas cualidades de Juan Carlos Iracheta, Martha Figueroa compartió que además de su desempeño en la televisión era un excelente dibujante y comentaron que el público le hacía todo tipo de preguntas y él siempre estuvo dispuesto a responder, siendo estas de tout type.

Bien qu’Iracheta ait été absent de la télévision depuis quelques années, il est resté dans les mémoires de ceux qui appréciaient son travail depuis longtemps et pleurent aujourd’hui son départ.

Le forum du programme Hoy a consacré quelques applaudissements bien mérités à l’un des leurs, au revoir à l’un des plus grands, le grand Juan Carlos Iracheta. DÉCHIRURE.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Mais ce n’était que l’une des raisons qui ont fait pleurer Andrea Legarreta, puisque le pilote a également fini par pleurer pour un autre problème: Nath Campos. La nouvelle de la vidéo dans laquelle la youtubeuse élève la voix a été diffusée dans la matinée et Andy et Arath de la Torre ont publié des commentaires malheureux, car le public ne les a pas bien compris.

Après les réponses des réseaux sociaux, les chauffeurs ont été contraints de s’excuser pour la façon dont leurs paroles avaient été prises et Legarreta a fini en larmes.